بدر النيابية تحسم الجدل بشأن "انشقاقات" داخل صفوفها

– محليات



نفت النيابية، اليوم الخميس، بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود "انشقاقات" داخل صفوفها، واصفةً تلك الأنباء بأنها عارية عن وتهدف إلى إرباك المشهد السياسي وتضليل الرأي العام.





وأضاف أن الكتلة "تعمل بانسجام وتعاون مع مختلف الكتل السياسية داخل ولجانه، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس، والارتقاء بأدائه بما يلبي تطلعات الشعب العراقي". وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة، النائب ، في بيان، إن " النيابية بكافة أعضائها ونوابها، وموحّدة في موقفها، وتلتزم بثوابت ونهج بقيادة ، بما يعزز وحدة الصف والعمل الوطني".وأضاف أن الكتلة "تعمل بانسجام وتعاون مع مختلف الكتل السياسية داخل ولجانه، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس، والارتقاء بأدائه بما يلبي تطلعات الشعب العراقي".

وأشار إلى أن "اختلاف وجهات النظر بشأن إدارة بعض الملفات النيابية تحت قبة البرلمان أمر طبيعي في العمل البرلماني، ولا يعني بأي حال وجود داخل الكتلة، بل يعكس حرص أعضائها على تطوير الأداء النيابي وتحسين آليات العمل".



ودعا إلى "إبعاد مجلس النواب عن الاستقطابات السياسية التي تعطل عمله وتضعف أداءه"، مطالباً بحسم ملف إدارات اللجان النيابية بصورة عاجلة، وعدم السماح باستمرار تعطيل مهامها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاستحقاقات الوطنية التي تتطلب مجلساً فاعلاً وقادراً على أداء دوره الرقابي والتشريعي.



وجددت كتلة بدر النيابية، بحسب البيان، التزامها الكامل بدعم الحكومة ومؤسسات الدولة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ولا سيما في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بحفظ الأمن والسيادة، وتنظيم السلاح، والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد المالي والإداري.