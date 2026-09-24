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رئاسة الجمهورية تحتضن اجتماعا يخص نتائج المؤشر الإقليمي للعنف ضد المرأة
محليات
2026-09-24 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
28 شوهد
عقدت دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية، الخميس، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة نتائج المؤشر الإقليمي للعنف ضد النساء والفتيات.
وجاء في بيان للرئاسة، "عقدت دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، اجتماعا تنسيقياً لمتابعة نتائج المؤشر الإقليمي للعنف ضد النساء والفتيات في
العراق
، وبحث خطة العمل المقترحة والإجراءات اللازمة لتحويل نتائج المؤشر وتوصياته إلى خطوات عملية ضمن عمل المؤسسات المعنية".
وأكدت
مدير عام دائرة
شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية هناء عمانوئيل، خلال الاجتماع، "أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة، والاستفادة من نتائج المؤشر الإقليمي لعام 2024 في تحديد الفجوات ووضع الأولويات والإجراءات اللازمة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، مشيرةً إلى أهمية اعتماد آليات واضحة للمتابعة وتحديد أدوار المؤسسات والتزاماتها في تنفيذ خطة العمل.
وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "استعراض أبرز الفجوات والتوصيات التي أظهرها المؤشر، والإجراءات الرئيسية المقترحة ضمن خطة العمل، فضلاً عن بحث دور المؤسسات المختلفة في تنفيذها والإطار الزمني المقترح للعمل حتى آذار 2027، إلى جانب مناقشة البرامج والسياسات المعتمدة حالياً لدى الجهات المشاركة".
كما ناقش المشاركون خطة العمل بحسب القطاعات والمؤسسات، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات المؤسسية، فضلاً عن وضع الخطوات اللاحقة وآليات التنسيق والمتابعة، بما يتيح قياس مستوى التقدم في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
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