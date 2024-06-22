أبل تؤجل إطلاق خصائص الذكاء الاصطناعي

السومرية نيوز – منوعات

أعلنت شركة "أبل" الأميركية، تأجيل إطلاق 3 خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي، وذلك امتثالاً لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تتطلب منها التأكد من قدرة المنتجات والخدمات المنافسة على العمل باستخدام أدواتها.

وسلّطت "أبل" الضوء على جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الشهر باستعراضها طائفة من الخصائص الجديدة، وتحسينات البرمجيات لجهاز "آيفون"، وأجهزة أخرى تنتجها لتعزيز المبيعات المتقلصة.

وقالت الشركة إن خاصية "أبل إنتليجنس" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج نصوص وصور وغيرها من المحتوى، بناء على أوامر، ستكون متاحة على أجهزة "آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس"، و"آيباد"، و"ماك"، التي بها شريحة "إم1" والإصدارات الأحدث. وتسمح خاصية "فون ميرورينج" في نظام تشغيل "ماك- أو.إس سيكويا" بمشاهدة شاشة الهاتف، والتفاعل معها على أجهزة كمبيوتر "ماك".

وأشارت "أبل" إلى أن خصائص "فون ميرورينج"، ومعززات "شيربلاي سكرين شيرنج"، و"أبل إنتيلجنس"، لن تُطرح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بسبب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن قلقون على وجه التحديد من أن متطلبات التشغيل البيني بقانون الأسواق الرقمية قد تجبرنا على المساس بسلامة منتجاتنا، بما يعرض خصوصية المستخدم وأمن البيانات للخطر".

وجاء في الرسالة أيضاً: "نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإيجاد حل يُمكننا من تقديم هذه الخصائص لعملائنا في الاتحاد الأوروبي من دون المساس بسلامتهم".

وكانت المفوضية الأوروبية فرضت في مارس الماضي غرامة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة "أبل"، في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت العقوبة على خلفية منع تطبيق "سبوتيفاي" وغيره من تطبيقات الموسيقى من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر "أبل".

وجاء قرار المفوضية رداً على شكوى قدمتها شركة "سبوتيفاي" السويدية عام 2019 ضد هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر "أبل" البالغة 30%.