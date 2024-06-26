"اسمي مش إساءة بل يشرف"... تعليق ناري من أحلام على فيديو أنغام في المغرب!

مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد ؟؟؟؟!!!!!!! اسمي مش إسأءه لأي احد ابداً انا احلام وهي انغام وسبق ان في احد المؤتمرات غلطت اعلاميه باسمي مع فنانه ثانيه ورديت اتشرف ونقطه. اسمي مش إساءه اسمي تشريف واكيد مهرجان بقدر وقيمه موازين من دعى اسم كبير مثل انغام للمشاركه في الليالي لن… https://t.co/z9cfdAC4TJ
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) June 25, 2024
مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد ؟؟؟؟!!!!!!! اسمي مش إسأءه لأي احد ابداً انا احلام وهي انغام وسبق ان في احد المؤتمرات غلطت اعلاميه باسمي مع فنانه ثانيه ورديت اتشرف ونقطه. اسمي مش إساءه اسمي تشريف واكيد مهرجان بقدر وقيمه موازين من دعى اسم كبير مثل انغام للمشاركه في الليالي لن… https://t.co/z9cfdAC4TJ