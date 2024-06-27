كوريا الجنوبية.. روبوت ينهي حياته بإلقاء نفسه من أعلى الدرج (صورة)

وأوضح مسؤول في الفريق البلدي لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الروبوت الذي طورته شركة "بير روبوتيكس" (Bear Robotics) الأمريكية في كاليفورنيا، يساعد منذ عام تقريبا سكان مدينة غومي على القيام بمهام إدارية".وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "مجلس مدينة غومي فتح تحقيقا في الواقعة بعد العثور على الروبوت خاملا في أسفل الدرج حوالي الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 20 حزيران".وأكدت البلدية أنهم "لا يمزحون بشأن حياة الروبوتات في كوريا الجنوبية وأنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".وأشارت إلى أن "الروبوت يبدو أنه قد ألقى بنفسه من أعلى الدرج".وصرح المسؤول في الفريق البلدي بأن "شهودا عيانا رأوا الروبوت قبيل سقوطه، يدور حول نفسه كما لو أن خطبا ما قد أصابه، مضيفا أن سبب الحادث قيد التحقيق لتحديد أسباب هذا السقوط".وأضاف أنه "تم جمع الأجزاء وسيتم تحليلها" من قبل الشركة التي صممتها".