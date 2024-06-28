هل تؤثر موجة الحر على وظائف المخ والإنتاجية؟.. تقرير يوضح

والذي من المتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا مع تسبب تغير المناخ في حدوث موجات حر أكثر شدة.هذا ما أكدته جيل روزنتال، مديرة الصحة العامة في مركز التقدم الأمريكي، الذي يوشك أن يصدر تقريرًا عن أثار ظروف الحرارة الشديدة على العمال في الولايات المتحدة.ونقل تقرير نشره موقع "يابان تايمز" عن روزنتال أنه بشكل عام، تحدث اضطرابات الركاب المرتبطة بالطقس كما تطال الأثار انخفاض الأداء المعرفي، وقلة النوم، وزيادة الإجازة للتواجد مع الأطفال في المنزل عندما يتم إبعادهم عن المدارس التي تفتقر إلى تكييف الهواء.ولكن هناك بعض الأرقام الصعبة. فخلال موجة الحر في الصيف الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرارة الشديدة تكلف البلاد 100 مليار دولار سنويا، نقلا عن تقرير صادر عن المجلس الأطلسي الذي حذر من أن هذه الخسائر قد تتضاعف بحلول عام 2030. وبين عامي 1992 و 2017. أدى الإجهاد الحراري إلى مقتل أكثر من 800 عامل في الولايات المتحدة، وإصابة أكثر من 70 ألفًا، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.وأشد هذه التأثيرات هي التي يشعر بها الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق. ففي الولايات المتحدة، خمس ولايات فقط تضمن للعمال الحصول على الراحة والظل والماء.وعلى المستوى الفيدرالي، يتطلب بند الواجب العام لإدارة السلامة والصحة المهنية من أصحاب العمل توفير مكان عمل آمن وصحي، لكنه لا يضع معايير واضحة لمخاطر الحرارة. وتعمل إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) على وضع مثل هذه المعايير، والتي سيتم تنفيذها في أي وقت تتجاوز فيه درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية. لكن من غير المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ حتى الصيف المقبل.وبعض البلدان الأخرى لديها مبادئ توجيهية أكثر وضوحا. ففي الصين، على سبيل المثال، يُطلب من أصحاب العمل تدريب العمال على الأمراض المرتبطة بالحرارة وتوفير أماكن للراحة والمشروبات الباردة المجانية وتكييف الهواء في الداخل. وهناك، يتم خفض ساعات العمل وكثافته أو تعليقه في الأيام الحارة، ويجب على أماكن العمل التي لا يمكنها الحفاظ على درجات حرارة أقل من 35 درجة مئوية في الخارج و33 درجة مئوية في الداخل أن تدفع لعمالها إعانات لدرجات الحرارة المرتفعة تتراوح بين ما يعادل 1.24 دولارًا إلى 30.90 دولارًا في اليوم.وبشكل عام، فإن أكبر خسائر العمالة المرتبطة بالحرارة تولدها الصناعات الخارجية مثل البناء والتعدين والزراعة، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وبحلول عام 2200، يقدر الباحثون هناك أن خسائر العمالة الناجمة عن الحرارة ستؤدي إلى انخفاض مخزون رأس المال الأمريكي، وهو مقياس للاستثمار المتراكم، بنسبة 5.4%، والاستهلاك بنسبة 1.8%.وفي أماكن العمل ذات التكييف المحدود، بما في ذلك المطاعم والمستودعات، ستتأثر السلامة والإنتاجية أيضًا.أما الموظفين من ذوي الياقات البيضاء، الذين من المرجح أن يكون لديهم مكاتب مكيفة، لا يسلمون تمامًا من تأثيرات الحرارة الشديدة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الحرارة تؤثر على الأداء المعرفي. يقول كلايتون بيج ألديرن، عالم الأعصاب ومؤلف كتاب "ثقل الطبيعة: كيف يؤثر المناخ المتغير على أدمغتنا"، إن عملية تبريد الجسم لنفسه تستنزف الطاقة التي تستخدم عادة لوظائف الدماغ المعقدة.كما يضعف الطقس الحار الإدراك عن طريق التسبب في التهاب أنسجة المخ، وإضعاف الاتصال بالشبكات العصبية وتعطيل النوم. على الرغم من أن تكييف الهواء يمكن أن ينقذ الناس من هذا العجز، إلا أن التعرض للحرارة ليلاً وفي الطريق إلى العمل يمكن أن يكون له تأثيرات معرفية طويلة الأمد.ثم هناك الطريقة التي تؤدي بها الحرارة إلى تعطيل البنية التحتية. فخطوط السكك الحديدية ومدارج المطارات والطرق كلها عرضة للحرارة، والتي يمكن أن تذوب الأسفلت وتثقل كاهل الأسلاك العلوية.في الأماكن التي يكون فيها مكيف الهواء أقل شيوعًا، فإن الوصول إلى العمل لا يوفر بالضرورة الراحة. في جميع أنحاء أوروبا، تفتقر العديد من الشركات والمدارس والمنازل إلى تكييف الهواء بالكامل. وحتى في الولايات المتحدة، المعروفة بمستوياتها العالية في استخدام أجهزة تكييف الهواء، يحتاج أكثر من 40% من المدارس إلى أنظمة جديدة أو محدثة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.يقول منصور سومرو، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة تيسايد، إنه حتى الشركات التي لديها مكاتب مكيفة تعمل على زيادة وعي الموظفين بالحرارة. يروج البعض لـ "محطات الترطيب"، بينما يفرض البعض الآخر تقييمات للمخاطر، مع التركيز على الموظفين الأكثر عرضة للحرارة.