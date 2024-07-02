ملكة جمال القطط 2024.. "سوسو" العراقية تخطف اللقب من 400 قطة

ونظم مشفى "رويل" في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، الدورة الأولى من المسابقة واستطاعت القطة "سوسو" أن تنتزع المركز الأول، فيما حازت قطتان المركزين الثاني والثالث.وقال الدكتور، المشرف على المهرجان، إن "المستشفى نظم المهرجان وحضرته لجنة تحكيمية مؤلفة من أطباء بيطريين وخبراء، وعملت اللجنة التي عاينت القطط عن كثب، على تجهيز وثائق عن أنساب القطط المشاركة وفق أعراقها وأجناسها وألوانها".وأضاف جلال أن "اللجنة قيّمت القطط المتنافسة بناء على معايير عدة منها فرو القطط وذيولها وعيونها، بالإضافة إلى سلوكها وطريقة مشيتها وتصرفاتها على المنصة".ولفت إلى أن "القطط الفائزة باللقب مُنحت وجبات طعام مخصصة للقطط، وإكسسوارات خاصة كذلك، مشيرا إلى الأهداف السامية المرجوة من المسابقة التي تسعى لزرع حب الحيوانات لدى الإنسان وتحفيز الناس على الاعتناء بها".