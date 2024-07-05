بعمر الـ77 عاماً.. عروسة تقرر دخول القفص الذهبي وهذا عمر زوجها

تم الكشف عن عمرها من قبل رئيسة مكتب السجل المدني المحلي أولغا كراسنوفا، التي أدلت بتصريح لموقع KP.RU الإلكتروني الروسي.واختارت عريسا لها يبلغ من العمر 87 عاما، وهو من سكان المنطقة نفسها.تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري تسجيل أكثر من 7100 عقد قران في منطقة نيجني نوفغورود الروسية، وهو أقل بنسبة 3% عما كان عليه في الفترة نفسها في العام الماضي.