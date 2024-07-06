فتاة تكتشف شقيقتها التوأم بالصدفة على "تيك توك".. ما قصتهما؟

وكانت إيلين ديسادزي تتصفح "تيك توك" عام 2022، ولاحظت تشابها كبيرا بينها وبين فتاة تدعى آنا بانشوليدزي، فتواصلت معها.وبعد أشهر من المحادثات، علمت كل منهما أنها طفلة متبناة، فقررتا إجراء اختبار الحمض النووي، وتبيّن أنهما توأم متطابق، يبلغ من العمر 19 عاما.من جهتها، قالت الصحفية الجورجية تامونا موسيريدزي إنها اكتشفت عمليات بيع للأطفال بالجملة، وتم إخبار الأمهات بأن أطفالهن ماتوا بعد وقت قصير من الولادة.وأضافت: في الواقع، لم تكن المستشفيات تحتوي على مقابر، وكان يتم نقل الأطفال سرا وبيعهم لآبائهم بالتبني، فيما لم يكن الآباء الجدد على علم بأن التبني غير قانوني.بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الجورجية تاتو كوتشافا لوكالة الأنباء الفرنسية: "التحقيق جار حول تصريحات الصحفية تامونا موسيريدزي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.