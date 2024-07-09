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على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يصفع شاباً والصدمة بردة فعل الأخير (فيديو)
منوعات
2024-07-09 | 03:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
على خطى الفنان المصري عمرو دياب، قام الفنان محمد رمضان صفع شاباً على وجهه أثناء تنزّهه بالساحل الشمالي في مصر، مما أثار ضجة كبيرة بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي.
في التفاصيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النمبر وان محمد رمضان يعتدي على شاب مجهول الهوية. فصرخ بوجهه وهو يقول "هات الموبايل" وكرّر الجملة عدّة مرات ليقوم بعدها بصفع الشابّ على وجهه. وكانت الصدمة بردّة فعل الأخير حيث قام بصفع محمد رمضان على الفور.
ولم يعرف حتى الآن، سبب المشاجرة بين الفنان الشابّ، ولكن تناقلت بعض الصفحات الإلكترونية أن الشخص مجهول الهوية إلتقط فيديو لمحمد رمضان من دون علمه، فانزعج وطلب حذف الفيديو.
وأثارت هذه الواقعة ردود فعل متباينة بين الرواد على المنصات وإنقسمت الآراء بين من غضب من فعل محمد رمضان ورفضه رفضاً قاطعاً وأكّد أن لا يحقّ لأي مشهور أن يعتدي على شخص عادي. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن ردّة فعل محمد رمضان طبيعية جداً.
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