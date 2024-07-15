بـ32 مليار دولار".. مالكة "غوغل" تقترب من إبرام أكبر صفقة في تاريخها

السومرية نيوز – منوعات

تجري "ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، محادثات متقدمة لشراء شركة Wiz الناشئة في مجال الأمن السيبراني في صفقة تقدر قيمتها بنحو 23 مليار دولار.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أشخاص مطلعين، وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستكون أكبر عملية استحواذ لشركة "ألفابيت" على الإطلاق ويمكن أن تتم "قريبا".

وأشارت إلى أن شراء Wiz يمكن أن يساعد في تعزيز جهود "ألفابيت" في الحوسبة السحابية، وهو المجال الذي تتخلف فيه الشركة عن منافسيها، وستتبع صفقة "ألفابيت" لشركة Wiz شرائها لشركة الأمن السيبراني Mandiant بقيمة 5.4 مليار دولار في عام 2022.

وبلغت قيمة شركة Wiz، ومقرها نيويورك، خلال جولة تمويل في شهر ايار الماضي 12 مليار دولار، واجتذبت مستثمرين مثل Andreessen Horowitz وLightspeed Venture Partners وThrive Capital.

وتقوم شركة Wiz، التي تأسست في العام 2020، بتحديد المخاطر في البيئات السحابية وإزالتها.