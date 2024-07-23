بيومها العالمي.. ماذا تعرف عن متلازمة "شوغرن" التي تستهدف النساء

ويعد هذا اليوم بمثابة منصة مهمة لتثقيف الجمهور حول الأعراض والتحديات والأبحاث الحالية المحيطة بهذه الحالة المعقدة، فضلا عن تشجيع المرضى على الحديث عن هذا المرض الخطير بهدف تثقيف الجميع.وتعرف الأطباء على هذه المتلازمة قبل أقل من 100 عام، عندما وصفها طبيب العيون السويدي هنريك سجوجرن لأول مرة في عام 1933.ومتلازمة شوغرن Sjögren اضطراب في المناعة الذاتية، إذ يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الغدد المنتجة للرطوبة، وخاصة الغدد الدمعية واللعابية، ما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض.ويؤثر هذا المرض على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما لا يتم التعرف على بشكل كافٍ، ومن أعراضه المميزة جفاف العين وجفاف الفم، إلى جانب مجموعة من المضاعفات المحتملة الأخرى مثل آلام المفاصل واختلال وظائف الأعضاء.واكتشف الدكتور هنريك شوغرن، طبيب عيون سويديًا، المرض لأول مرة في عام 1933. واليوم، يتم الاحتفال بعيد ميلاده باعتباره يوم شوغرن العالمي للمساعدة في رفع مستوى الوعي بهذا المرض.تفصيلا، في عام 1929، التقى الدكتور شوغرن بمريض كان يشكو من جفاف العين وجفاف الفم وآلام المفاصل، وفي حين أن كل من هذه الأعراض كانت معروفة جيدًا بالفعل، إلا أن الدكتور السويدي لاحظ مزيجها وقرر التحقيق فيه.متلازمة شوغرن هي اضطراب مناعي ذاتي يؤثر بشكل أساسي على الغدد المنتجة للرطوبة، والسبب الدقيق غير معروف لكن يعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية والهرمونية التي تحفز الجهاز المناعي على مهاجمة الغدد المنتجة للرطوبة في الجسم.أبرز أعراض شوغرن هي:جفاف العينجفاف الفمصعوبة البلعتجويف الأسنانآلام المفاصلالتعبالتأثير على الكلىتأثر الرئتينمشاكل في الجهاز العصبيغالبًا ما يتضمن التشخيص مراجعة شاملة للتاريخ الطبي، والفحص البدني، والاختبارات المتخصصة، مثل اختبارات الدم للتحقق من وجود أجسام مضادة محددة مثل الأجسام المضادة لـ SSA (Ro) والأجسام المضادة لـ SSB (La)، إلى جانب دراسات التصوير مثل الغدة اللعابية أو خزعة الشفاه.هذه المتلازمة تؤثر بشكل أساسي على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 إلى 60 عامًا، مع احتمال تشخيص النساء 9 مرات أكثر من الرجال.أحد التحديات الرئيسية التي تواجه شوغرن هي صعوبة التشخيص، إذ يمكن أن تحاكي الأعراض في كثير من الأحيان أعراض الحالات الأخرى، ولا يوجد اختبار نهائي واحد لهذا الاضطراب.ونتيجة لذلك، يواجه العديد من المرضى رحلة طويلة ومحبطة قبل الحصول على التشخيص المناسب، وغالبًا ما يراجعون العديد من المتخصصين على مدار عدة سنوات.وعلى الرغم من عدم وجود علاج حاليًا لهذه المتلازمة، فقد قطعت الأبحاث خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة نحو فهم أفضل للأسباب الكامنة وتطوير علاجات أكثر فعالية.