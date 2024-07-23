Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عمليات البصرة تنوه لتفجير "مسيطر عليه" صباح الثلاثاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انفجار شمسي سيغير ملامح الأرض.. الطيران والراديو والاتصالات في خطر

منوعات

2024-07-23 | 09:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انفجار شمسي سيغير ملامح الأرض.. الطيران والراديو والاتصالات في خطر
707 مشاهدة

أصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرا يوم الاثنين، مفاده أن انفجار البلازما هذا قد يؤدي إلى "تقلبات في شبكة الطاقة"، مع احتمال تعطّل أجهزة الراديو واتصالات الطيران وعمليات الأقمار الصناعية، عندما يصل تأثير الانفجار إلى الأرض بحلول يوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة ناسا، صوّره مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لها، انفجار سحابة داكنة من التوهج الشمسي البارد على شكل "دخان أسود" يندفع فوق سطح الشمس.

ووجدت دراسة أجريت عام 2023 أن التوهجات الشمسية "الباردة" ذات درجة الحرارة المنخفضة، تنتج "ترددات ذروة أعلى لانبعاث جيروسينكروترون"، وهو الشكل الدقيق للإشعاع المسؤول عن الانبعاثات الراديوية المكثفة والمدمرة للتوهج.

وقالت NOAA إن هناك احتمالا بنسبة 60% لحدوث المزيد من التوهجات الشمسية من المستوى المتوسط خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع فرصة حدوث توهجات أكثر تطرفا من الفئة X بنسبة 15%، والتي قد تؤدي إلى انقطاع الراديو في جميع أنحاء العالم.

واندلع التوهج الشمسي "البارد" الأخير، من الفئة M، من منطقة البقع الشمسية المسماة AR3757 في وقت متأخر من يوم الأحد.

وتنقسم التوهجات الشمسية إلى 4 فئات حسب شدتها: التوهجات من الفئة X هي الأكثر شدة، تليها M وC والأضعف B.

وتشع الانبعاثات من الفئتين X وM طاقة قوية بما يكفي للتأثير على الأرض، حيث يمكن لنبضاتها الكهرومغناطيسية أن تسبب انقطاعات في الاتصالات والكهرباء.

وحذر الخبراء من أن الأرض مهيأة لمواجهة المزيد من العواصف الشمسية الشديدة خلال العام المقبل.

وقال عالم الفيزياء الفلكية بمركز سميثسونيان، الدكتور جوناثان ماكدويل، لموقع "ديلي ميل" في مايو، إن الشمس لم تصل بعد إلى "الحد الأقصى للطاقة الشمسية"، وهي النقطة الأكثر نشاطا في دورتها الشمسية المتكررة.

ومن المتوقع أن تصل الشمس إلى "الحد الأقصى" في صيف العام المقبل: يوليو 2025.

وأوضح ماكدويل: "قد نواجه عواصف أكبر بكثير خلال العام أو العامين المقبلين".

وقال الخبراء إن عدد البقع الشمسية المرئية على سطح الشمس كان عند الصفر فعليا خلال "الحد الأدنى الشمسي" لعام 2019، ولكن عند الحد الأقصى القادم في يوليو 2025، قد يكون هناك ما يصل إلى 115 بقعة شمسية، وفقا لتوقعات المركز الوطني الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي.

وفي حين أن الدورة الشمسية، التي تستمر 11 عاما، لا ترفع سوى إجمالي الإشعاع الصادر من الشمس بنسبة صغيرة تبلغ 0.1%، فإن هذا الفائض يتركز بشكل كبير في نشاط البقع الشمسية.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
Play
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
Play
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
Play
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
Play
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
Play
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Play
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
Play
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
Play
هل كثره السوائل تحمينا من حرارة الصيف - حلقة ٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
Play
الزعفرانية بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
Play
السادس اعدادي 23-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
Play
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
Play
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Play
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
Play
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.