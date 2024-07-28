آبل تطلق نسخة من خرائطها الإلكترونية للحواسب

السومرية نيوز – منوعات

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة اختبارية من خدمة Apple Maps، مخصصة للعمل مع الحواسب.

وخلال بيان صحفي قصير أشارت آبل إلى أن خدمات Apple Maps لم تعد تقتصر على الأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS فقط، بل أصبحت متاحة بشكل اختباري لحواسب Mac والحواسب الأخرى التي تعمل بأنظمة ويندوز من خلال متصفح Safari أو متصفح Chrome أوEdge، ولتجربتها على الحواسب يجب التوجه إلى موقع "beta.maps.apple.com".

ونوه الخبراء في آبل إلى أن خدمات الخرائط على الحواسب ستكون شبيهة بتلك المطروحة على هواتف آيفون، إذ سيتمكن المستخدم من البحث عن العناوين وتحديد وجهات القيادة والمشي، والبحث عن معلومات تتعلق بالأنشطة التجارية والمطاعم والأماكن الترفيهية ومعرفة معلومات عن مواعيد عملها وخيارات الدفع فيها.

وتتاح هذه الخدمة لمستخدمي الحواسب بشكل تجريبي حاليا، ومن المفترض أن تتوفر في العديد من المتصفحات خلال الأشهر القليلة القادمة.