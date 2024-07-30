هل درجة الحرارة المرتفعة تؤثر على فاعلية الادوية.. ماذا تعني هذه الألوان؟

تختلف درجة الحرارة الآمنة لتخزين الأدوية حسب نوع الدواء وتعليمات الشركة المصنعة، ولكن هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن اتباعها:1. درجة حرارة الغرفة (15-25 درجة مئوية)معظم الأدوية يمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة العادية، والأدوية التي لا تحتاج إلى تبريد خاص مثل الحبوب والكبسولات والمحاليل الفموية.2. درجة الحرارة الباردة (2-8 درجات مئوية)الأدوية التي تتطلب التبريد مثل الأنسولين، بعض المضادات الحيوية السائلة، والعديد من الأدوية البيولوجية، ومعظم اللقاحات تتطلب التبريد للحفاظ على فعاليتها.3. درجة الحرارة المجمدة (-20 درجة مئوية أو أقل)بعض الأدوية الخاصة مثل بعض الأدوية البيولوجية والتجريبية التي تحتاج إلى التخزين المجمد.يمكن أن تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في فساد الأدوية، كما يلي:1. تحلل الأدويةيمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تسريع التحلل الكيميائي للمكونات الفعالة في الأدوية، مما يقلل من فعاليتها، وبعض الأدوية، مثل الكريمات والمراهم، قد تتغير فيزيائيًا عند تعرضها للحرارة، مثل الفصل بين مكوناتها أو تغير في قوامها.2. تأثير على المواد الفعالةالمحاليل والمعلقات قد تتعرض للتدهور أو التبلور، والأقراص والكبسولات قد تتعرض للذوبان أو الالتصاق.3. سلامة الأدويةدرجات الحرارة المرتفعة قد تسهم في نمو البكتيريا والفطريات في الأدوية السائلة مثل الشراب والقطرات، تغير اللون والرائحة، ويمكن أن تكون مؤشرًا على أن الدواء قد تدهور.4. الأدوية الحساسة للحرارةالأنسولين: يتطلب تخزينه في درجة حرارة باردة للحفاظ على فاعليته.اللقاحات: العديد منها يجب تخزينها في درجات حرارة محددة لضمان فعاليتها.المضادات الحيوية: بعض الأنواع تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة وتفقد فعاليتها.5. تلف الأدوية بسبب الحرارةتغير اللون أو الرائحة: قد يشير إلى تلف الدواء.تغير القوام: الأدوية السائلة التي تصبح سميكة أو متكتلة.انفصال المكونات: خاصة في الأدوية المعلقة.هناك عدة عوامل خطرة لارتفاع درجة الحرارة على الأدوية، منها:-ترك الأدوية في السيارة، التي يمكن أن تصبح ساخنة جدًا في الصيف وباردة جدًا في الشتاء، مما يؤثر على فاعلية الدواء.-التخزين في الحمام، حيث الرطوبة ودرجات الحرارة المتقلبة في الحمام يمكن أن تؤدي إلى تحلل الأدوية.-التخزين بالقرب من الأجهزة الكهربائية، التي تصدر حرارة مثل الثلاجات أو الأفران.-عدم استخدام حقائب مبردة لنقل الأدوية التي تحتاج إلى تبريد.-التعرض المطول للحرارة أثناء الشحن، خاصة في الطقس الحار، إذا لم يتم اتخاذ تدابير خاصة.-عدم اتباع تعليمات الشركة المصنعة المتعلقة بدرجات الحرارة المناسبة للتخزين.-عدم قراءة الملصقات التي تشير إلى ضرورة التخزين في درجات حرارة معينة.-حمل الأدوية في الجيب أو الحقيبة، وتعرضها لدرجات حرارة متغيرة طوال اليوم.-ترك الأدوية على الطاولة أو في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة.نصائح للحفاظ على فاعلية الأدويةللحفاظ على الأدوية التي تستخدمها فعالة وآمنة يمكنك اتباع الإرشادات التالية:-اتبع التعليمات الموجودة على عبوة الدواء، حيث يوصى بتخزين الأدوية في مكان بارد وجاف.-تجنب الأماكن الحارة مثل السيارات في الصيف، أو بالقرب من النوافذ التي تتعرض للشمس، أو بالقرب من الأجهزة الكهربائية التي تصدر حرارة.-يمكن حفظ الأدوية في الثلاجة، إذا أوصى الطبيب أو التعليمات بذلك.-إذا شككت في تعرض الأدوية لدرجات حرارة غير مناسبة، استشر الصيدلي أو الطبيب بشأن سلامتها.-نشر التوعية بأهمية التخزين السليم للحفاظ على فعالية الدواء وسلامته.-وأخيرًا، باتباع هذه الإرشادات، يمكنك ضمان أن تظل الأدوية فعالة وآمنة للاستخدام. وإذا كان لديك أي شكوك حول تأثير درجة الحرارة على دوائك، من الأفضل دائمًا استشارة طبيبك أو الصيدلي.