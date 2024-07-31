مرض ام نقص بالفيتامينات.. لماذا نشتهي هذه الأطعمة؟

من المعروف أن اشتهاء طعام معين يعود إلى نقص فيتامينات ومعادن في الجسم، وقد ترتبط باحتياج الجسم لشيء معين، ويعتقد البعض أن اشتهاء تناول اللبن أو السكريات أو الأملاح أو غيرها من الأطعمة، تشير إلى إصابة الجسم بالتوتر أو الجفاف أو غيرها من الأمراض؛ لنكتشف لماذا نشتهي طعام معين؟أسباب اشتهاء طعام معين دون غيرهيشير اشتهاء طعام معين إلى حالة صحية بعينها، فإن كنت تشتهي وجبة خفيفة وحين تأكلها لا تشعر بتحسن، فحسب موقع (Nebraska Medicine) يدل على أن الجسم لم يكن بحاجة إلى هذا الأكل، ومع هذا هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نشتهي أكل معين؛ وضمن هذه الأكلات ما يلي:1. اشتهاء الشوكولاتةتحتوي الشوكولاتة بصورة أساسية على الدهون والسكريات؛ ففي حالة اشتهاء الجسم للسكريات عامة، والشوكولاتة خاصة، فهذا يشير إلى احتمالية الإصابة بفقر الدم، أو نقص الحديد؛ نظراً لاحتوائها على نسب قليلة من الحديد.يذكر أن بعض الدراسات تشير إلى أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، تؤثر على مستويات الضغط بصورة أفضل، وحسب موقع (Cleveland Clinic) يزيد احتياج الجسم إلى السكريات حين يشعر بالتوتر؛ الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع هرمون الجريلين الذي يزيد من الرغبة في تناول المزيد من السكريات؛ لذا تزيد رغبتنا في تناول السكريات والنشويات حين نصاب بالاكتئاب، أو التوتر.2. اشتهاء الملحإن الإصابة بالجفاف تجعلك أكثر عرضة لتناول المزيد من الأملاح؛ لذا تشير الدراسات إلى أن تناول أدوية مدرة للبول تؤدي إلى إهدار نسبة كبيرة من الأملاح الموجودة في الجسم، الأمر الذي يزيد فرص الإصابة بالجفاف.كما أن التوتر واحد من أسباب اشتهاء الأطعمة المملحة؛ لذا قد نستهلك كميات أكبر من رقائق البطاطس المملحة، والمسليات، والبسكويت المملح، والحل هنا ليس تناول المزيد من الملح لكن في ممارسة تمارين التنفس، وشرب المياه، وبعض الأطعمة البديلة.3. اشتهاء الكربوهيدرات والدهونيحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة؛ الأمر الذي يدفعه إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات؛ لذا لا بد من تناول الدهون والكربوهيدرات الصحية، والتي تعزز من الشعور بالشبع، وتمد الجسم بالطاقة، ويفضل إضافة حصة من الخضراوات والفاكهة إليهما.إلى جانب احتياج الجسم للطاقة، يأتي عدم الحصول على قسط وفير من النوم، الذي يؤثر بصورة كبيرة على رغبة الجسم في تناول المزيد من الدهون، والتي لها دور مهم في تنظيم النوم.4. اشتهاء اللحوم الحمراءهل تحصل على ما يكفي من الحديد والزنك؟ إن كانت الإجابة لا، حتماً ستشتهي تناول اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة؛ لذا راجع طبيبك المختص، وتعرف إلى مستويات الحديد والزنك في جسمك.لا مانع من تناول اللحوم الحمراء، لكن ضمن نظام غذائي متوازن وصحي، فلا بد من إضافة حصة من الخضراوات، والنشويات الصحية، لكن احرص على عدم الإسراف من تناول اللحوم الحمراء، خاصة من لديهم تاريخ مرضي للأورام السرطانية.5. اشتهاء الفاكهةفي بعض الأحيان يشتهي الجسم تناول الفاكهة، وقد يكون الأمر عائد إلى اعتماد نظام غذائي غير متوازن، واحتياج الجسم لمزيد من السكريات الصحية والألياف؛ لذا هناك بعض الأسباب -حسب موقع (Health Digest)- تجعلك ترغب في تناول المزيد من الفاكهة، لعل أهمها ما يلي:التغيرات الهرمونية.متلازمة الحيض.الحمل.انخفاض مستويات السكر.اتباع نظام غذائي خالي من الفاكهة.الامتناع عن تناول أطعمة بعينها.اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية.نصائح عند اشتهاء طعام معينلماذا نشتهي طعاما معينا؟سواء كان اشتهاء أطعمة معينة مرتبط بنقص الفيتامينات أو المعادن أو الإصابة بأي مرض، هناك بعض الأسباب النفسية التي تدفعك إلى اشتهاء طعام بعينه، وحسب موقع (Healthline) يعود الأمر إلى: التوتر، أو الإجهاد، أو الحالة المزاجية، أو اتباع بعض السلوكيات الخاطئة مثل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون.بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الإدمانية؛ لذا نتعرف إلى الخطوات الواجب اتباعها عند اشتهاء طعام معين، لعل أهمها ما يلي:استمع إلى صوت جسمك.لا بد من التفكير قبل تناول الطعام.حاول أن تتعرف إلى مشاعرك التي دفعتك إلى الطعام.تناول 2 كوب من الماء قبل أن تأكل ما تشتهيه.أن كنت لا تستطيع المقاومة تناول القليل مما تشتهيه.أضف إلى الطعام غير الصحي المزيد من الأطعمة الصحية.حاول أن تمارس رياضة خفيفة بعد تناول ما تريده.يفضل شرب الماء بعد تناول ما تريد.استمتع بالطعام الذي تشتهيه ولا تشعر بالعار.يمكنك البدء من جديد بتناول المزيد من الأطعمة الصحية.يذكر أن في حالة اشتهاء أطعمة بعينها لفترة طويلة يصاحبها بعض الأعراض الأخرى، لا بد من مراجعة الطبيب المختص، مع الحرص على اتباع إرشاداته؛ حرصاً على سلامة صحتك.