تفاصيل حول هاتف iPhone SE 4 القادم

السومرية نيوز – منوعات

أكد تقرير جديد على خطط ابل لدعم هاتف iPhone SE 4 القادم بشاشة OLED مطورة من شركة LG.

وأوضح تقرير نشر من “The Elec” أن شركة ابل تستعد لإطلاق الجيل القادم من هواتف iPhone SE في حدث يعقد في الربع الأول من 2025.

وأشار التقرير إلى أن "شركة LG ستعمل على توريد شاشات OLED لهاتف iPhone SE 4، على أن تكون شركة BOE أيضاً مورد رئيسي لهذا الإصدار، لذا ستكون LG مورد ثانوي لشاشات OLED في هذا الإصدار".

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن" iPhone SE 4 يأتي بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق iPhone 14 الذي يتميز بنتوء في الشاشة، ونفس سعة البطارية، على أن يكون التغيير الرئيسي في دعم SE 4 بكاميرة خلفية واحدة".

كما أوضحت التفاصيل السابقة السعر المتوقع لهذا الإصدار، حيث تشير التسريبات إلى أن "هاتف iPhone SE 4 ينطلق للأسواق بسعر 499 دولار، أي يرتفع سعر الهاتف 70 دولار مقارنة بإصدار الشركة السابق iPhone SE (2022)، أيضاً من المتوقع أن يأتي النموذج الرئيسي من هاتف SE 4 بسعة تخزين 128 جيجا بايت".