الطريقة كانت ماكرة.. امرأة تجمع بين زوجين وتلقى مصيراً "مظلماً"

واكتشف الزوج الذي قامت بزواجه حديثا الأمر وهددها بفضح أمرها والإبلاغ عنها، وطلب استعادة المهر الذي أهداها إياه حتى لا يخبر زوجها الأول بما فعلته.وقامت السيدة التي تبلغ من العمر 27 عاما من محافظة الفيوم باستدراج الزوج الثاني لضربه وسرقته لأنه هددها من خلال الاستعانة بعدد من الرجال لتلقينه ضربا مبرحا.وكشفت التحريات أن المجني عليه اكتشف أن زوجته ما زالت على ذمة زوجها الذي يعمل بالخارج وأنه يريد إنهاء هذه العلاقة، وجرى نقله للمستشفى للعلاج، والقبض على المتهمين والزوجة بعدما اعترفوا بارتكابهم الواقعة.