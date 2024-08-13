أم تحتضن قاتل نجلها وتعفو عنه أمام المحكمة.. ما القصة؟

وقال المتهم لوالدة المجني عليه وهو يضمها بين أحضانه: "والله قتلته غصب عني ومكنتش أقصد سامحيني".وشهدت المحكمة مفاجأة بقيام والدة المجني عليه بالتنازل عن حقها أمام المحكمة قائلة: "هو ابن أختي وأنا اللي ربيته وأنا خلاص سامحته، مات ليا ابني والتاني أصبح محبوسا وأتمنى أن يخرج وأنا متنازلة عن حقي لأنه ابني أيضا وهو قتل غصب عنه".وقالت الحاجة نادية والدة المجني في تصريح صحفي: "كانت المحكمة تشهد قضية مقتل ابني ويدعى "حاتم" على يد ابن شقيقتي ويدعى "محمد"، وتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات، وبالرغم من أن نجلي توفي ولكن الآخر ابن شقيقتي أيضا، ويقول لي يا ماما، وأنا من ربيته، فتنازلت عن حقي وأتمنى يتم الإفراج عنه، وأنا طلبت من القاضي أثناء المحاكمة أن أقوم باحتضان "محمد" قاتل نجلي والذي أكد لي بأنه لم يقصد قتله وأنا مسامحاه".وظهرت السيدة في مقطع فيديو نشره موقع "تليغراف" مساء أمس الاثنين، وهي تبكي بشدة هي وقاتل نجلها من شدة تأثرها وخوفها عليه.وكانت الحادثة المروعة هزت مدينة المنصورة، حيث أقدم رجل على قتل ابن خالته، الذي يعمل "سايس" سيارات، ذبحًا بسكين في شارع المديرية، إذ اندلع شجار بينهما بسبب خلاف على مكان انتظار السيارات وتنظيفها، ما أدى إلى تصاعد الموقف وارتكاب هذه الجريمة البشعة.وتلقت مديرية أمن الدقهلية في كانون الثاني الماضي، بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة شارع المديرية بالمنصورة.ونشبت مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين محمد حسين عبد المنعم، المعروف بـ "كركر"، وله سجل إجرامي، وبين نجل خالته المجني عليه "حاتم محمد فتحي البرديسي" بسبب خلاف حول مكان ركن سيارة وغسلها، وتطور الخلاف إلى مشاجرة استخدم خلالها "كركر" سلاحًا أبيض وسدد طعنة قاتلة لابن خالته في رقبته، ما أدى إلى وفاته في الحال.