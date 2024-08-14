تحرض على طقوس الجن.. أغنية "فوفو الذنبة" تشعل التواصل بالمغرب

وفي مقطع غنائي يحرض على طقوس الجن، اشتعلت مواقع التواصل بالمغرب بعد انتشار فيديو لمجموعة نسائية موسيقية تؤدي أغنية " شعلت الشمعة فوفو الذنبة" المقتبسة من الفن الكناوي الشهير.وتصدرت أغنية "فوفو الذنبة"، الترند بالمغرب حيث عرفت انتشارا واسعا على منصتي "تيك توك"، "والفيسبوك"، بداية الأسبوع الجاري.وأظهرت عددا من مقاطع الفيديو التي عزت المنصات الاجتماعية، تفاعل روادها مع الأغنية الكناوية، التي رفضها البعض لأنها تحرض على طقوس الدجال والجن.وعبر عدد من المغاربة عن استيائهم من انتشار فيديوهات لمستخدمي المنصات الرقمية يضعون شموعا على الطاولة ويستعملون طقوس الشعوذة والسحر، فيما سخر آخرون من ذلك، مطالبين بتفسير كلماتها.وكتب أحد النشطاء قائلا: " هل يمكن اعتبار اغنية فوفو الذنبة مقولة للتأمل والنقاش، فعلا الحماق فيه المال"، وقال اخر "أنصح كل من يستمع إليها بأن يخفض الصوت لأن الأغنية ليست هادئة لأنها تذكر اسم جني".