تزوجا أخيراً.. تسعينيان يعقدان قرانهما بعد علاقة استمرت 64 عاماً

وذكرت مؤسسة "سيتزن ديجيتل" الإعلامية الخاصة أن "إبراهيم مبوغو عقد قرانه على تابيثا وانغي في حفل زفاف في كنيسة الأحد".ونُقل عن مبوغو قوله خارج الكنيسة في موكورويني، على بعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرقي العاصمة الكينية نيروبي: "التقينا ووقعنا في الحب في عام 1960، هل تسمعون؟".وأضاف "تناقشنا معاً وقررنا أنه سيكون رائعاً إذا أقمنا حفلة زفاف"، و"نعلم، بحسب عاداتنا القبلية، أننا متزوجون قانونياً، ولكن نظراً لأننا مسيحيون أيضاً، فقد قررنا إقامة حفلة زفاف في الكنيسة".وارتدى العريس بزة رمادية أنيقة وربطة عنق فضية، بينما كانت عروسه تضع قبعة بيضاء مع سترة من الديباج (المقصب) باللون الكريمي فوق زي أبيض.وعندما سُئلت وانغي عن سر هذه العلاقة، قالت لـ"سيتزن ديجيتل": "يجب عليكن أيتها النساء أن تحترمن أزواجكن، وإذا فعلتن ذلك، فسوف تعشن كما عشنا".وأضافت: "لا ترتكبن أي خطأ، وعندما تفعلن ذلك، فقط اعتذرن واطلبن المغفرة".