فرغلي تفجر مفاجآت عن "المدرسة"

السومرية نيوز – منوعات

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل شخصيتها في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "المدرسة"، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت حورية فرغلي، بأنها "تؤدي دورًا مميزًا يختلف تمامًا عن أي من أدوارها السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بالسحر والظواهر الخارقة".

وأوضحت فرغلي، أن "شخصية المدرسة، ستظل عالقة في ذاكرتها بسبب الطابع الغامض للدور والتجربة الفريدة التي تقدمها في هذا الفيلم"، لافتة إلى أنها "تؤدي دور شخصية لها قرين من العالم الآخر، مما جعلها تتردد في قبول الدور في البداية بسبب خوفها من مثل هذه الأمور في حياتها الشخصية، لكنها شعرت أن الدور يمثل تحديًا كبيرًا وإضافة نوعية لمسيرتها الفنية".

وتدور أحداث فيلم المدرسة، في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي، على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها. جدير بالذكر بأن فيلم "المدرسة" وهو بطولة جماعية وعلى رأسهم: النجمان حورية فرغلى وإيساف وآخرين وسيتم الإعلان عن باقي النجوم تباعاً.

وهو قصة كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحي وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسي وإخراج محمد جمال الحديني.