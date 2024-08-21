تفاصيل حادثة اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب في مستشفى عين شمس

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رونالدو يضع شرطا للبقاء مع النصر السعودي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497662-638598334209167005.jpg
تفاصيل حادثة اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب في مستشفى عين شمس
منوعات
2024-08-21 | 06:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,020 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
أعلن الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، دعمه لزميله الفنان محمد فؤاد بعد اعتدائه بالضرب والسب على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي بمصر، وذلك "كونه عضوًا بالنقابة التي يرأسها"، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الحادثة".
وبحسب موقع "إرم نيوز" أصدر كامل بيانًا رسميًّا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أعرب خلاله عن كامل احترامه لجموع الأطباء ولنقيب الأطباء.
وأضاف: "جمعتني مكالمة هاتفية طويلة مع الزميل والأخ العزيز الفنان محمد فؤاد، لمعرفة تفاصيل ما تم تداوله على كافة وسائل التواصل ومنصات الإعلام، وعلمت منه تفاصيل الواقعة".
وبيّن: "تم الاتصال بالفنان فجرًا من هاتف شقيقه، وقيل له من أسرة شقيقه (أخوك بيموت) ليهرول فجرًا، وهو يبكي ويدعو الله بخير العواقب، وشأنه في ذلك شأن كل إنسان مصري تجاه الشقيق أو الأب والابن".
واستكمل: "وصل محمد فؤاد إلى مستشفى عين شمس، وقال لي نصًّا وجدت طبيبًا يقف ويكتب في أوراق، وألقيت -عليه السلام- مرة وأكثر، بل ومددت يدي لمصافحته، ولم يُعرني أيَّ اهتمام، ثم طلبت مني إحدى الممرضات إيداع مبلغ 70 ألف جنيه تحت حساب المستشفى، فقلت لها حاضر، وكان كل همي أن أسأل عن حالة شقيقي وماذا ألمَّ به وأسباب دخوله لغرفة العمليات، فقلت للطبيب كان الله في عونك (شكلك لسه صاحي من النوم)، ممكن أعرف حالة شقيقي، فما كان من السيد الطبيب إلا أن قال (هاتوا الأمن يرمي البتاع ده بره) في إشارة إلى الفنان محمد فؤاد".
ولفت النقيب أن محمد فؤاد أرسل له فيديو أراد به أن يوثق ما يحدث معه من تعمد الإهانة، بعدما نهره الطبيب، وسحب الموبايل من يده، وتعدّى عليه بالركل والضرب.
وواصل: "بعدها أغلقت الهاتف مع زميلي الفنان محمد فؤاد بحثت عن الڤيديوهات التي تخص هذه الواقعة، ووجدت كافة الڤيديوهات تبدأ من مرحلة معينة فقط، ولا يوجد بها بداية المشاجرة والدافع لحدوثها، بل وجدت كافة الفيديوهات للحظة المشاجرة غير المستحبة والمرفوضة من كل الأطراف دون وجود الفيديو المُرسل لي من الفنان محمد فؤاد، والذي يُظهر بما لا يدع مجالًا للشك طريقة معاملة السيد الطبيب من البداية".
وتابع كامل في بيانه: "بصفتي نقيبًا عامًّا للمهن الموسيقية وممثلًا قانونيًّا لها ولكافّة أعضائها ومُكلفًا بمساندة كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية، أطرح على كل من يقرأ هذا البيان أن يسأل نفسه ولو لدقائق معدودات، منذ متى كان محمد فؤاد شتامًا وسبابًا لمؤسسات الدولة، والتي نكن لها كل التقدير والاحترام، وفي الأصل منها السادة أطباء مصر المخلصين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير.
وأضاف: "من منا وبصرف النظر عن المهنة سواء أكان صاحبها فنانًا أم رياضيًّا أم مسؤولًا يقبل على نفسه وهو يسعى لإنقاذ شقيقه والسؤال عن حالته أن يقال له (ارم البتاع ده برة، ما هو الشيء الصعب في أن يقوم السيد الطبيب برد السلام وإخبار محمد فؤاد بحالة شقيقه، ماذا لو كانت البداية بسماحة الوجه والقول الليّن ومحاولة طمأنة أهل المريض".
وأكد: "لن أجادل في حقيقة الأمر، ولكني مضطر لأن ألبي رغبة زميلي وإصراره على فحص كاميرات مستشفى عين شمس التخصصي لاستجلاء الحقيقة كاملة للعدالة أولًا وللرأي العام ثانيًا".
وختم: "أعلن بصفتي نقيبًا لموسيقيي مصر حتمية الوقوف بجانب عضو النقابة الفنان الزميل محمد فؤاد وتكليف إدارة الشؤون القانونية بمتابعة الأمر قانونيًّا والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بعد التعدي على طبيب.. تطورات جديدة بقضية الفنان المصري محمد فؤاد
09:53 | 2024-08-21
مركز النخيل يستنكر الاعتداء على كادر قناة السومرية اثناء تغطيتهم تظاهرة ذوي المهن
07:22 | 2024-08-19
مواكب عزائية بذكرى الاعتداء على مرقد الإمامين العسكريين (صور)
16:39 | 2024-07-31
العراق يطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات وانتهاك سيادة الدول
05:45 | 2024-07-31
محمد فؤاد
الاعتداء
على طبيب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
محليات
30.3%
01:57 | 2024-08-21
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
01:57 | 2024-08-21
لمدة 4 أيام.. قبة ساخنة على ارتفاع 6 الاف متر ستغلق سماء العراق و"تكتم" انفاسه
محليات
23.95%
01:46 | 2024-08-21
لمدة 4 أيام.. قبة ساخنة على ارتفاع 6 الاف متر ستغلق سماء العراق و"تكتم" انفاسه
01:46 | 2024-08-21
الصحة محذرة: هكذا ينتقل فيروس جدري القرود
محليات
23.75%
14:20 | 2024-08-19
الصحة محذرة: هكذا ينتقل فيروس جدري القرود
14:20 | 2024-08-19
أنباء عن اعتقال زيد الطالقاني في السليمانية
محليات
22%
17:08 | 2024-08-20
أنباء عن اعتقال زيد الطالقاني في السليمانية
17:08 | 2024-08-20
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين الحلقة الثانية - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
اخترنا لك
زيت الزيتون قد يحمل سر علاج عدوى مهبلية شائعة
10:31 | 2024-08-21
بريد "iOS 18".. إليك ابرز الميزات الجديدة القادمة هذا العام
09:35 | 2024-08-21
تحذير يخص تناول الخيار
09:33 | 2024-08-21
عكس ما يشاع.. نبأ سار لمحبي "المعكرونة" لكن بشرط
09:24 | 2024-08-21
العثور على بقايا امرأة داخل بطن تمساح
08:45 | 2024-08-21
بسبب "مقص".. إلغاء وتأجيل مئات الرحلات في مطار ياباني
08:31 | 2024-08-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.