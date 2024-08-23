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ميزات جديدة.. هكذا سيغير أندرويد 15 طريقة استخدام الهاتف

منوعات

2024-08-23 | 04:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميزات جديدة.. هكذا سيغير أندرويد 15 طريقة استخدام الهاتف
1,669 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
من المقرر أن تدعم تقنيات جيميني من غوغل هواتف بكسل 9 التي تم الإعلان عنها حديثًا، إلا أن النماذج والهواتف من المنافسين ستشهد أيضًا تحسينات، الأمر الذي تم توضيحه في حدث Made by Google الأخير.

لذلك أصبح من المؤكد أن التحسينات التي تم إدخالها إلى أندرويد 15، والتي ما زالت حاليًّا في مرحلة تجريبية للمطورين والمستخدمين الأوائل، ستغير كيفية استخدامك هاتف أندرويد الخاص بك. وفي ما يلي ميزات جديدة ومبتكرة، وليست كلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
 
المساحة الخاصة
 
إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتفك، حتى لو كان صديقًا يشاهد مقطع فيديو مضحكًا، فهناك بعض التطبيقات التي لا تريد أن يعثر عليها.
 
ولا يكفي أخذ التطبيقات التي تحتوي على معلومات مالية أو شخصية أو تجارية حساسة، وتخبئتها على بعد بضع شاشات من شاشتك الرئيسة.
 
ولحل هذه المشكلة يقدم 15 مساحة خاصة وآمنة قد تطلب التحقق من هويتك قبل أن يتم فتحها.
 
وعند قفلها، تظل هذه التطبيقات وإشعاراتها مخفية. كذلك يمكنك اختيار إخفاء هذه المساحة عن العرض، وربطها بحساب غوغل منفصل.
 
الاهتزاز التكيفي
 
هل يصدر هاتفك ضوضاء أكثر عند الاهتزاز على سطح مستوٍ مقارنة بتشغيل الرنين؟ سيعمل عنصر التحكم الجديد في الاهتزاز التكيفي على تغيير شدة الاهتزاز باستخدام بيانات الميكروفون وأجهزة استشعار أخرى.
 
على سبيل المثال، سيقوم هاتفك بتقليل حدة الاهتزاز إذا استشعر أنه موضوع على طاولة، بينما سيزيد حدة الاهتزاز إذا استشعر أنه سقط بين الأريكة التي تمتص الحركة.
 
ردع السرقة
 
يعد أمان الجهاز مشكلة مستمرة، وخاصة للهواتف المسروقة. ورغم أننا جميعًا نشعر بالقلق بشأن وصول شخص ما إلى بياناتنا دون موافقة، فإن اللصوص غالبًا ما يبحثون عن مسح الجهاز وإعادة بيعه.
 
وتهدف ميزة حماية إعادة ضبط المصنع الجديدة إلى إزالة الحافز لسرقة الهاتف في المقام الأول.
 
وبعد مسح الجهاز المسروق، لن يتمكن اللص من إعداده من البداية، ما يجعله أقل قيمة لإعادة البيع. وهذه إحدى الترقيات والميزات العديدة التي ينفذها أندرويد 15 لإحباط اللصوص.
 
قفل اكتشاف السرقة
 
إذا سرق شخص ما هاتفك أثناء استخدامك له، فإنه يتمتع بالوصول الكامل إلى بياناتك.
 
وبينما يمكن أن تساعد المساحة الخاصة الجديدة إذا تم تمكينها، فإن هذا يحمي فقط التطبيقات والبيانات المحددة.
 
في هذه الحالة سيستخدم قفل اكتشاف السرقة بيانات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات في الهاتف للكشف عن الحركة المفاجئة التي تميز شخصًا يخطفها من يديك، ويقفل الهاتف تلقائيًّا.
 
إعادة تشغيل البلوتوث تلقائيًّا
 
عادةً ما يكون البلوتوث قيد التشغيل دائمًا، لذلك عندما تحتاج إلى إيقاف تشغيله، للأمان أو السفر على سبيل المثال، فمن السهل أن تنسى إعادة تشغيله حتى وقت لاحق عندما لا تتمكن سماعات الرأس اللاسلكية فجأة من الاتصال.
 
ويضيف أندرويد 15 إعدادًا جديدًا في تفضيلات بلوتوث، يتم تشغيله تلقائيًا مجددًا في اليوم التالي.
 
تعزيز إضاءة الكاميرا
 
أثبتت ميزة Night Sight أن كاميرا هاتفك يمكنها الرؤية في الظلام بشكل أفضل من عينيك، ولكن حتى بعض المشاهد تكون مظلمة للغاية لدرجة أنه من الصعب تكوين صورة.
 
لكن، مع ميزة Low Light Boost في أندرويد 15 يمكن التقاط صورة وفيديو أكثر سطوعًا في البيئات المظلمة.
 
الواقع المعزز
 
قريبًا، يمكن لشاشة هاتفك أن تعمل كنافذة لمزيد من الأشياء حولك. فباستخدام محتوى الواقع المعزز في ، ستتمكن من عرض معلومات إضافية حول المعالم والمتاجر والأماكن السياحية القريبة.
 
كما ستسهم الأسهم العائمة في توجيهك على طول ممر المشي للوصول إلى وجهتك التالية.
 
مساعد جيميني الافتراضي
 
يجلب جيميني ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى هاتفك ببضع طرق، بدءًا من الرد على الاستفسارات المنطوقة وصولًا إلى فهم ما هو موجود على شاشتك، ويقدم لك سياقًا حول التطبيق الذي تستخدمه أو مقطع فيديو قيد التشغيل.
 
في هذا السياق يتوفر أيضًا Gemini Nano ، وهو نموذج للذكاء الاصطناعي يعمل فقط على الجهاز دون الاعتماد على السحابة لتشغيل ميزات مثل Circle to Search ومعالجة المطالبات المرئية والمسموعة.
 
وسيتم طرح هذه التحديثات على جيميني في وقت لاحق من هذا العام.
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