لتعزيز رفاهية البشر.. أبل تطلق روبوتات متنقلة

وتسعى الشركة الآن لتطوير روبوتات ذكية قادرة على تعزيز تجربة المستخدمين في حياتهم اليومية بطرق لم تكن ممكنة من قبل.ولا تزال أبل في المراحل الأولى من استكشاف أفضل الطرق لاستخدام الروبوتات، حيث تستعد الشركة لبدء أول اختبار لها من خلال إنتاج روبوت منزلي يحمل الاسم الرمزي J595. يتميز هذا الروبوت بشاشة كبيرة تشبه "الآيباد"، مزودة بكاميرات متطورة، بالإضافة إلى ذراع روبوتية تتيح له التحرك في اتجاهات متعددة.ومن المتوقع أن يصل هذا المنتج إلى الأسواق بين عامي 2026 و2027، وهو ما قد يمهد الطريق لإنتاج روبوتات متنقلة أخرى في المستقبل.ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، قد تسعى أبل أيضًا إلى تحقيق تقدم كبير في مجال الروبوتات البشرية خلال العقد المقبل.قد يتجاوز روبوت أبل الجديد التوقعات الحالية، حيث تصورت الشركة إمكانيات قادرة على القيام بالأعمال المنزلية مثل وضع الملابس في الغسالة وتنظيف الأطباق المتسخة. ومع ذلك، لا تزال هذه الأفكار بعيده المنال من الناحية العملية حاليًا، إذ لا تتجاوز الأفكار مرحلة التصميم.كما أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي سيعطي هذا المفهوم دفعة قوية، ومن الواضح أنه سيكون في صميم أي جهاز روبوتي في المستقبل.لكن أبل تمتلك القدرة على استغلال خبرتها الواسعة في أجهزة الاستشعار، والسيليكون المتقدم، وهندسة الأجهزة، والبطاريات، أفضل من قدرتها على رسم خرائط دقيقة للمساحات المحيطة بالأجهزة.وبالنظر إلى كل هذه العوامل، يرى بعض الأشخاص داخل شركة أبل أن الوقت الحالي هو المثالي للتركيز على تطوير الروبوتات. يأتي ذلك بعد إنهاء مشروع السيارة الذكية، الذي كان يشمل مئات المهندسين ذوي الخبرة في تكنولوجيا القيادة الذاتية والأنظمة الروبوتية، وهو ما ساعد على إتاحة هذه الموارد لمتابعة الفكرة بقوة.وفي المقابل، يرى بعض المراقبين أن وصف الروبوتات بأنها مجال جديد وسهل الاختراق لشركة أبل قد يكون مبالغاً فيه.ويمكن لجهاز روبوتي منزلي ناجح أن يساعد أبل لدخول إلى عالم "المنازل الذكية" أخيرًا، وهو المجال الذي تخلفت فيه عن شركات مثل أمازون وغوغل.بينما يظل "سيري" المساعد الرقمي الأساسي على أجهزة أبل الحالية، تعمل الشركة على تطوير واجهة جديدة تشبه الإنسان تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن تشغيلها على منتجات سطح المكتب وأجهزة أبل الروبوتية المستقبلية الأخري.ولا يزال أمام أبل وبقية مصنّعي الروبوتات طريقاً طويلاً لتقطعه، فالروبوتات الموجودة حالياً في الأسواق مكلفة، وليست ذكية بما يكفي.كما أن هناك العديد من المشكلات التقنية التي يجب التغلب عليها أولاً، بما في ذلك امتلاك أجهزة يمكنها التجول بنجاح عبر المساحات المزدحمة والتنقل بين المباني ذات الطوابق المتعددة.وفي الوقت الحالي، من المحتمل أن تكون التكنولوجيا الجديدة باهظة الثمن بالنسبة لشركة أبل وللمستهلكين على حد سواء.وسيتطلب تطوير الحاجة إلى جذب المزيد من المواهب المتخصصة، بما في ذلك عدد كبير من المهندسين ذوي الخبرة، لتقديم منتج جيد إلى السوق.ويعتقد الأشخاص المشاركون في تطوير الروبوتات داخل أبل أن هناك العديد من الفرص في هذا المجال، على الرغم من وجود أسباب للتشكيك في نجاح هذا التوجه، وهو ما تمثل في إنهاء تجربة مشروع السيارات الكهربائية السابق وتباطؤ الطلب على نظارات الواقع الافتراضي "Vision Pro".