نوكيا تستعد لطرح هاتف "باربي"

السومرية نيوز – منوعات

أعلنت شركة "إتش.إم.دي غلوبال"، المصنعة للهواتف التي تحمل علامة نوكيا، عن تعاونها مع شركة ماتيل لإطلاق هاتف جديد يحمل اسم "إتش.إم.دي باربي".

ويتميز الهاتف بلونه الوردي وتصميمه الكلاسيكي القابل للطي، ويأتي بحجم صغير وقليل من خصائص الهواتف الذكية.

وسيتوفر الهاتف في الأسواق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بسعر يبلغ 99 جنيهاً إسترلينياً (131.24 دولار).

ويتيح الجهاز للمستخدمين إجراء وإرسال الرسائل النصية، ولكنه لا يدعم تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويأتي إطلاق الهاتف بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لدمية هذا العام، ويعقب نجاح فيلم باربي الذي عُرض العام الماضي، وحقق إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، والذي قامت ببطولته مارجوت روبي.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث "سي.سي.إس إنسايتس" إلى أن "إتش.إم.دي" قد تبيع أكثر من 400 ألف هاتف باربي في بريطانيا، حيث تتوفر من خلال شركتي فودافون وأرجوس.

وأطلقت "إتش.إم.دي" الفنلندية، المدعومة من غوغل التابعة لألفابت وكوالكوم، عددا من الهواتف الكلاسيكية التي تضم القليل من خصائص الهواتف الذكية، وهو ما تضمن إعادة إصدار نسخ جديدة من هواتف نوكيا الكلاسيكية مثل 3210، و3310.