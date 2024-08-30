هل يمكن لفيديوهات يوتيوب "إخراج الماء" من هاتفك؟

السومرية نيوز – منوعات

تزعم بعض مقاطع الفيديو المنتشرة على موقع يوتيوب أنها تستطيع إخراج الماء من الهاتف المبلول عن طريق الاهتزاز، وهو ما قد يبدو "سخيفًا" للوهلة الأولى.

في الواقع، أعرب عدد كبير من الأشخاص وعلى مدى سنوات في تعليقاتهم على فيديو موجود على يوتيوب عن حبهم وتقديرهم لمحتواه الذي لا يتعدى الدقيقتين وست ثوانٍ، رغم الصوت المزعج والمنخفض، الذي يجعل هاتفك يهتز على الطاولة.

ويحمل الفيديو المذكور عنوان Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED ) أي "صوت لإزالة الماء من مكبر صوت (مضمون)".

وإذا كنت تصدق التعليقات، فإن حوالي نصف مشاهدات الفيديو البالغ عددها 45 مليونًا تأتي من أشخاص سقطت هواتفهم في الماء.

ويقوم مكبر الصوت بالاهتزاز ودفع الهواء حوله، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى دفع قطرات الماء للخارج.

وبحسب خبراء، يؤدي تشغيل أدنى نغمة يمكن لمكبر الصوت إنتاجها بأعلى مستوى صوت، إلى خلق أكبر قدر من الاهتزاز، والذي سيدفع الماء المحاصر داخل الهاتف إلى الخارج.

وبحسب التجارب، يبدو أن مكبر صوت الهاتف الذكي قوي بما يكفي للاهتزاز ودفع الهواء للخارج من جوار مكبر الصوت مباشرة، ولكن ليس من أماكن أخرى في الهاتف، خاصة تحت الأزرار، أو من منفذ USB، أو فتحة بطاقة SIM، والتي تعد أماكن الاختراق الأكثر شيوعًا لدخول الماء إلى الهاتف.

ويعتقد الخبراء أن عدم قدرة الاهتزاز على تفريغ الهاتف من بشكل تام من المياه ربما تكون هي السبب وراء عدم توفير شركات مثل وسامسونغ خاصية طرد الماء في هواتفها، بينما هي متاحة في معظم ساعاتها الذكية.

ويعود ذلك إلى أن هناك عددا أقل من التجاويف والثقوب في الساعات مقارنة بالهواتف، ما يسمح بتصميمها لدفع الماء خارج هذه التجاويف.

أما في الهاتف، توجد مكبرات الصوت في الجزء السفلي والعلوي من الهاتف، ما يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى التجاويف مثل فتحة بطاقة SIM، ومن غير الممكن ببساطة دفع الماء خارج هذه التجاويف.