قبل انتهاء الدعم.. 5 خيارات لمن يملك جهازاً يعمل بنظام ويندوز 10

السومرية نيوز – منوعات

لا يزال بعض الأشخاص يعتقدون أن شركة مايكروسوفت ستتراجع في اللحظة الأخيرة عن قرار إنهاء الدعم الرسمي وتمدد هذا الموعد النهائي، إلا أن معظم الخبراء يراهنون ضد حدوث ذلك.

سياسة دورة الحياة

وتم توثيق الموعد النهائي لدعم ويندوز 10 في صفحة دورة حياة مايكروسوفت على الشكل التالي: "سيصل ويندوز 10 إلى نهاية الدعم في 14 أكتوبر 2025. وسيكون الإصدار الحالي 22H2، هو الإصدار النهائي من ويندوز 10، وستظل جميع الإصدارات قيد الدعم مع إصدارات تحديث الأمان الشهرية حتى ذلك التاريخ".

فهل قررت ما الذي ستفعله بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 بعد عام واحد فقط من الآن؟ إذا كان جوابك لا، فنحن سنساعدك.

الخيارات المتاحة

هنالك عدة خيارات يمكنك السير بها عند انتهاء دعم ويندوز 10، إذا كان لديك جهاز يعمل بهذا النظام، ومن بينها:

تجاهل نهاية الدعم

في الوقت الذي لا يمكنك فيه القيام بأي شيء على الإطلاق، فقط استمر باستخدام نظام التشغيل غير المدعوم وتأمل الأفضل.

ضع في الحسبان أنك من الممكن أن تتعرض لاستغلال أمني، لذا فكر في تثبيت تطبيق ما للتعامل مع أي مشكلات أمنية لم تعالجها مايكروسوفت مثل 0patch.

وهذا الخيار مجاني للاستخدام الشخصي، ولكن للاستخدام التجاري أو المؤسساتي، ستحتاج إلى دفع بضعة دولارات شهريًا.

شراء جهاز كمبيوتر جديد

ترغب مايكروسوفت وشركاؤها في استبدال هذا الجهاز غير المدعوم بجهاز كمبيوتر جديد.

وقد تغريك أجهزة الكمبيوتر الجديدة اللامعة، مع وحدات المعالجة العصبية المخصصة، أو ربما جهاز كمبيوتر قوي للألعاب.

تخلص من ويندوز تمامًا

يمكنك الاحتفاظ بأجهزتك القديمة واستبدال ويندوز 10 بـ Linux.

وإذا كانت لديك المعرفة الفنية والخبرة لإدارة الانتقال، فإن هذا الخيار يستحق النظر فيه.

وانتبه بشكل خاص إلى تاريخ نهاية دعم نظام Linux أيضًا، إذ ليس منطقيًا أن ينتهي دعمه في عام 2025 أو قبل ذلك.

ادفع مقابل تحديثات الأمان

ستواصل مايكروسوفت بالفعل تطوير تحديثات الأمان لنظام التشغيل ويندوز 10، لكنها لن تكون مجانية.

فقد أعلنت الشركة في ديسمبر 2023 أنها ستقدم خيارات أمان ممتدة لنظام التشغيل ويندوز 10 وستتوفر هذه التحديثات القائمة على الاشتراك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وإذا كان لديك إصدار Windows 10 Education، فأنت محظوظ. وستكلف هذه التحديثات الممتدة دولارًا واحدًا لكل جهاز في السنة الأولى، و2 دولار في السنة الثانية، و4 دولارات في السنة الثالثة والأخيرة.

إلا أنه سيتعين على عملاء الأعمال دفع ثمن باهظ للاستمرار في استخدام ويندوز 10.

قم بالترقية إلى ويندوز 11

قد يصر برنامج التحقق من التوافق المزعج على أنه لا يمكنك ترقية جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 10 إلى ويندوز 11.

ولكن هناك طرقًا مدعومة رسميًا لتجاوز هذه القيود والعقبات الفنية.

أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر القديمة التي تم تصميمها في الأصل لنظام التشغيل ويندوز 7 أو ويندوز 8.1، قد تحتاج إلى استخدام أداة خارجية تسمى Rufus لتجاوز تحديات التثبيت.