طريقة جديدة لتنظيم الدردشات على "واتساب"

السومرية نيوز – منوعات

طوّر القائمون على تطبيق "واتساب" الشهير، ميزة جديدة، لتمكين المستخدمين من تصفية الدردشات، باستخدام قوائم مخصصة.

وتتيح ميزة واتساب القادمة، فرز الدردشات، باستخدام الفلاتر والعثور عليها بسهولة بضغطة زر.

وتم اكتشاف هذه الميزة في تطبيق واتساب التجريبي لنظام "أندرويد"، برقم الإصدار "2.24.18.16".

ومع ذلك، ونظرًا لأنها لا تزال قيد التطوير، فهي غير متاحة حتى لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي.

ولكن يمكن توقع وصولها إلى الجميع على قناة الإصدار التجريبية في الأسابيع المقبلة قبل طرحها للجمهور في وقت لاحق من هذا العام.

تصفية الدردشات

وعلى غرار ميزة القوائم على منصة "X"، سيتمكن المستخدمون من تصفية الدردشات من خلال إنشاء قائمة بالأشخاص والدردشات الجماعية.

وستظهر هذه الفلاتر المخصصة في الجزء العلوي من التطبيق، إلى جانب الفلاتر الموجودة أصلًا مثل غير المقروءة والمفضلة والمجموعات.

وستسهل الفلاتر المخصصة الجديدة على المستخدمين، العثور بسرعة على محادثاتهم المفضلة والوصول إليها؛ ما يساعد على توفير الوقت، إذ لن يضطروا بعد الآن إلى التمرير عبر القائمة الطويلة من الدردشات.

مفيدة لمستخدمي الأعمال

وبالنسبة لمستخدمي الأعمال، يمكن أن تكون الوظيفة مفيدة للعثور على ذات الصلة والمساعدة في أشياء مثل تتبع العملاء المحتملين الجدد والتحقق من المعاملات الجارية وفرز استفسارات العملاء.

ومع ذلك، فإن القدرة على إنشاء مرشحات مخصصة، قيد التطوير حاليًّا، وستكون متاحة في إصدار مستقبَلي من التطبيق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الميزة ستتوفر على الإصدار العادي من التطبيق أم على إصدار "بزنس".

يذكر أن "واتساب"، تعمل على مجموعة من الميزات الجديدة مثل فلاتر الواقع المعزز وتأثيرات مكالمات الفيديو، وحظر الرسائل تلقائيًّا من المرسلين غير المعروفين لمكافحة البريد العشوائي، وموضوعات الدردشة المخصصة لنظام "أندرويد"، والقدرة على الرد على الرسائل عن طريق النقر المزدوج عليها على سبيل المثال لا الحصر.