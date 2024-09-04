كويكب سيصطدم بالأرض

السومرية نيوز – منوعات

أعلن مركز الفلك الدولي أن "كويكبا" يقترب من الأرض، ومن المتوقع أن يصطدم بها.

وأوضح عضو الاتحاد الفلكي الدولي محمد شوكت أنه "تم اكتشاف كويكب صغير قبل قليل، وتم منحه الرقم المؤقت (CAQTDL2).

ولفت إلى أن الحسابات الأولية بينت أن الكويكب سيصطدم بالأرض، اليوم الأربعاء، الساعة الرابعة عصرا و39 دقيقة بتوقيت غرينتش، وذلك في منطقة تقع شمال الفلبين.

وتم رصد الكويكب في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، وذلك من قبل مرصد يبلغ قطره 1.5 متر يقع في ولاية "أريزونا" في الولايات المتحدة.

وأضاف "شوكت" أن "قطر الكويكب يبلغ حوالي 1.6 متر"، نافيا وجود خطورة من اصطدامه بالأرض، إذ من المرجح أن يتفتت ويتلاشى أثناء دخوله الغلاف الجوي، ولا يصل منه إلى الأرض إلا أجزاء بسيطة لا تشكل خطرا.

وتابع: "وقد بينت الحسابات الفلكية بأن الكويكب سيمر في سماء المنطقة العربية قبل اصطدامه بالأرض، وتحديدا من شرق المنطقة العربية، من الإمارات وسلطنة عمان وشرق الخليج العربي، وسيكون لمعانه في ذلك الوقت من القدر 15 تقريبا، مما يجعله مشاهَدًا من خلال التلسكوبات المتوسطة فقط ومن مكان مظلم تماما".