بليلة إطلاق آيفون 16.. هواوي تخبئ لـ "أبل" سارق الفرحة

حيث أعلنت شركة هواوي الصينية عملاقة التكنولوجية على منصة Weibo، التي تشبه موقع التواصل الاجتماعي X، عن حدث إطلاق منتجاتها الجديدة بعد ساعات من الكشف السنوي لشركة أبل عن آيفون 16.وتسعى الشركة الصينية العملاقة إلى سرقة الأضواء من منافستها الأمريكية في هذا التوقيت، حيث سيقوم الحدث في 10 سبتمبر/أيلول الجاري الساعة 2:30 مساء بتوقيت بكين، ويصادف هذا التوقيت المساء المتأخر من التاسع من سبتمبر/أيلول على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث ستقوم أبل بالإعلان عن هواتفها الجديدة.ومن المقرر أن تكشف شركة هواوي النقاب عن هاتفها الذكي ثلاثي الطيات Mate XT خلال الحدث الذي سيقام في الصين، وعلى منصة المبيعات عبر الإنترنت لشركة هواوي التي تبيع الجهاز بلونين سجل ما يقرب من 3 ملايين شخص اهتمامهم حتى وقت النشر.وقالت هواوي إن هاتفها سيطرح للبيع في العشرين من سبتمبر/أيلول ومن المرجح أن تتحدث الشركة عن تفاصيل أكثر بما في ذلك الأسعار في الحدث القادم يوم الثلاثاء، وقد تعرض أيضا خطها الجديد من المركبات الكهربائية.ووفقًا لموقع"businessinsider" حصلت إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في الصين على 2.8 مليون طلب مسبق لهاتفها الأحدث بعد يوم واحد فقط من بدء الحجز حتى قبل أن يعرف الناس سعره.ويُشير توقيت الإطلاق ونجاح الطلب المسبق إلى قدرة هواوي على التنافس المباشر مع شركة أبل، فقد فقدت عملاق الهواتف الأمريكية مكانتها في الصين والسوق الدولية الأكثر أهمية لها، نتيجة تراجع اهتمام المستهلكين، وشكلت الصين نحو 17 % من مبيعات أبل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو/حزيران، وفقًا لموقع""aol".كانت هواوي واحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم، ولكن العقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 2019 أدت إلى تراجع مبيعاتها ومنعتها من الوصول إلى أحدث تقنيات، ومع ذلك تمكنت الشركة -التي تتخذ من شنتشن مقرا لها- من تحويل هذه العقوبات إلى قصة نجاح ملهمة العام الماضي.حيث أثارت هواوي دهشة العالم بإطلاقها معالجاتها الخاصة لهاتف ذكي فائق السرعة، مما آثار مخاوف من قدرة الصين على تطوير حلول تتجاوز القيود المفروضة على وصولها إلى التكنولوجيا الغربية.وفي أبريل/نيسان أطلقت هواوي أيضا سلسلة جديدة من الهواتف الذكية، ورغم عدم الكشف عن سعر الهاتف تنافست مؤخرا مع أبل في نفس فئة الأسعار، حيث يبلغ سعر هاتف هواوي Pura 70 الذي يُطرح في أبريل/نيسان 5499 يوانا (774 دولاراً)، بينما يبدأ سعر آيفون 15 من 5999 يوانا، كما تقترب تكلفة إصدارات Pro وUltra من كلا الهاتفين من نحو 1400 دولار.ووفقا لموقع "businessinsider" ولبيانات من مصادر ثالثة خرجت أبل مؤخرا من قائمة أفضل 5 شركات مصنعة للهواتف الذكية الأكثر مبيعا في الصين، ووفقا لتقرير IDC حققت الشركة المحلية مثل Vivo وHuawei وXiaomi تقدما كبيرا في الربع الثاني، بينما شهدت أبل انخفاضا بنسبة 3% على أساس سنوي في حصتها السوقية.