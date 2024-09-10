تغيير سياسة المحادثات الخاصة.. تليغرام يبدأ مرحلة جديدة

وقام التطبيق بتوسيع نطاق المشرفين عليه ليشمل المحادثات الخاصة. وللمرة الأولى، يستطيع المستخدمون في المحادثات الخاصة الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني للمراجعة.وجاء هذا التغيير بعد احتجاز مؤسس تليغرام "بافيل دوروف" مؤخرًا في فرنسا.ووفقًا لتقرير من "The Verge"، كانت الأسئلة الشائعة السابقة في تليغرام تؤكد أن المحادثات الخاصة محمية من أي تعديلات.وكانت تقول: "جميع محادثات تليغرام والمحادثات الجماعية خاصة بين المشاركين فيها، نحن لا نتدخل في أي طلبات تتعلق بها".ففي السابق، كانت جميع محادثات Telegram والمحادثات الجماعية خاصة وغير خاضعة لطلبات المعالجة.وتم تحديث السياسة الآن، وأطلقت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة التلقائية، مما يشجع المستخدمين على تقديم روابط للمحتوى الذي يتطلب اهتمام المشرف.ومع التغييرات الأخيرة أشارت الصفحة الجديدة للأسئلة الشائعة إلى أن "جميع تطبيقات تليغرام تحتوي على أزرار "إبلاغ" التي تتيح لك الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني للمشرفين لدينا ببضع نقرات فقط".ويمكن للمستخدمين الآن الإبلاغ عن الرسائل مباشرة باستخدام هذه الأزرار.ومؤخرًا، قام تطبيق تليغرام بإطلاق سلسلة من التحديثات الهادفة لتعزيز تجربة المستخدم وتوفير فرص لمنشئي المحتوى في الإصدار الجديد (v11.0.0)، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة، وتتمثل في ما يلي:يمكن للمستخدمين الآن دعم قنواتهم المفضلة عن طريق إرسال نجوم تليغرام.يتلقى أصحاب القنوات 100% من النجوم التي يمكن تحويلها إلى عملة Toncoin المشفرة أو استخدامها للإعلانات المدعومة.وتعرض المنشورات التي تحتوي على ردود فعل النجمية قائمة المرسلين الأفضل.يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء روابط دعوة فريدة للمستخدمين مقابل دفع شهري في تليغرام Stars لتقديم محتوى حصري.يمكن لأصحاب القنوات تحقيق الدخل من خلال نشر صور ومقاطع فيديو مدفوعة.يتيح وضع القنوات الفائقة لمسؤولي القنوات تنشيط ملفات تعريف شخصية للقنوات، مما يزيد من تفاعلية القناة.يمكن لمستخدمي iOS الآن فتح مستندات مثل .pdf أو .xls أو .docx في علامات تبويب منفصلة داخل تطبيق تليغرام.