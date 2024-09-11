لماذا يختلف المريخ عن باقي كواكب النظام الشمسي.. ما قصة القمر المفقود؟

وتقدم هذه الفكرة المثيرة للاهتمام، قدمها عالم الفلك إفرويمسكي في المرصد الأمريكي، منظرا جديدا حول سبب اختلاف عن الكواكب الصخرية الأخرى في نظامنا الشمسي.ويمتلك قمرين صغيرين، ولكن في وقت مبكر من تاريخه، ربما كان للكوكب الأحمر قمر أكبر بكثير، والذي قد يكون مسؤولاً عن الشكل الغريب للمريخ وتضاريسه القاسية، كما يقترح إفرومسكي في ورقة بحثية تم تقديمها إلى مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب، وهي متاحة كنسخة أولية عبر (أرخايف).ولشرح التضاريس القاسية للمريخ، والتي تشمل أكبر وادٍ، وأعلى جبل، ومنطقة المرتفعات المعروفة باسم انتفاخ ثارسيس أو ارتفاع ثارسيس، يقترح إفرويمسكي أن قمرا كبيرا، يُشار إليه باسم "نيريو"، كان يدور حول ذات يوم، وربما كان لهذا القمر القديم تأثير كبير على سطح الكوكب.ولفهم هذه النظرية يقترحها إفرومسكي، تخيل كنموذج من الطين الناعم الرطب، إذا ضغطت بجسم ثقيل، فإنه يترك نتوءات وأشكالًا مميزة، وفي هذا القياس، فإن هو الطين الناعم، ونيريو هو الجسم الثقيل الذي يضغط على الطين، ويعكس شكل البصمة تركها نيريو.وفي التاريخ المبكر للمريخ، كانت قوة الجاذبية أحدثها نيريو كافية لترك تشوهات بسطح الكوكب، أدت إلى ظهور السمات البارزة نراها .وأحد التحديات تواجه هذه النظرية هو عدم مسار واضح للفوهات حيث ربما دار نيريو، ويثير هذا الدليل المفقود تساؤلات حول ما إذا كان نيريو جزءا من تاريخ بالفعل.أما التحدي الآخر، هو أن سطح خضع للعديد من العمليات الجيولوجية ربما تكون قد غيرت أو حجبت علامات تأثير نيريو.ورغم ذلك، تظل فرضية إفرومسكي صالحة لتقديم تفسير جديد للتضاريس غير العادية للمريخ، لكن استكشاف هذه الفكرة بشكل أكبر والبحث عن أدلة قد تدعم أو تدحض القمر نيريو، يحتاج إلى دراسات إضافية.