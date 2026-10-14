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ذهب مخفي داخل الكمبيوتر.. كم يساوي؟
منوعات
2026-10-14 | 11:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
84 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
قد يبدو معالج الكمبيوتر قطعة إلكترونية عادية، لكن السنون والموصلات ذات اللون الذهبي الموجودة في بعض المعالجات تخفي كميات صغيرة من معدن ثمين يُستخدم لتحسين الاتصال الكهربائي ومقاومة التآكل.
ومع ذلك، فإن المظهر الذهبي لا يعني أن هذه الأجزاء مصنوعة بالكامل من الذهب.
وبحسب تقرير نشره موقع "بي جي آر" الأمريكي، فإن سنون المعالجات تكون مطلية بطبقة رقيقة من الذهب فوق معدن آخر أقل تكلفة، مثل النحاس أو سبائك معدنية مناسبة.
وتمنح هذه الطبقة نقاط التلامس قدرة أفضل على مقاومة التآكل والأكسدة، إلى جانب الحفاظ على اتصال كهربائي موثوق بين المعالج ومقبس اللوحة الأم.
لكن كمية الذهب الموجودة في هذه الأجزاء أقل بكثير مما قد يتوقعه البعض.
ويشير التقرير إلى تجربة عرضتها قناة "إيمان لاستعادة الذهب" على
يوتيوب
، تمكنت خلالها من استخلاص أقل بقليل من غرام واحد من الذهب من 150 معالجًا من طراز "إنتل بنتيوم 4".
وتوضح هذه التجربة أن استخراج الذهب من المعالجات ليس طريقًا سهلًا لتحقيق الأرباح، إذ تتطلب العملية معدات ومواد كيميائية وإجراءات خاصة للتعامل مع المخاطر الناتجة عنها.
وقد تتجاوز تكلفة الاستخلاص قيمة الذهب المسترد عند التعامل مع عدد محدود من المعالجات.
وتزداد جاذبية بعض القطع الإلكترونية القديمة لعمليات إعادة التدوير؛ لأن الطلاء الذهبي في عدد من الأجهزة المصنّعة خلال ثمانينيات
القرن
الماضي كان أكثر سماكة من الطلاء المستخدم في كثير من المكونات الحديثة.
وينقل التقرير عن شركة "فينيكس ريفاينينغ" تقديرًا بأن لوحات كمبيوتر تعود إلى التسعينيات قد تحتوي على كميات من الذهب تتراوح بين غرام وخمسة غرامات، مع اختلاف النتائج بحسب نوع اللوحة ومكوناتها.
ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذه الأرقام على جميع المعالجات أو اللوحات الإلكترونية؛ إذ تختلف كمية الذهب باختلاف التصميم والجيل وسماكة الطلاء ومساحة نقاط التلامس.
وينصح التقرير بإرسال النفايات الإلكترونية إلى جهات متخصصة في إعادة التدوير أو استخلاص المعادن بدلًا من محاولة معالجتها منزليًا، بسبب خطورة المواد الكيميائية المستخدمة واحتمال إنتاج نفايات سامة.
وهكذا، فإن الذهب الموجود في المعالجات حقيقي في بعض نقاط التلامس، لكنه يوجد عادة في صورة طبقة رقيقة لا كتلة صلبة من
المعدن
النفيس؛ ما يجعل إعادة تدويره أكثر جدوى عند التعامل مع كميات كبيرة وبوسائل صناعية متخصصة.
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