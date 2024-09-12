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بعد انفصالها بشهرين.. ابنة حاكم دبي تطلق عطر باسم "طلاق"
منوعات
2024-09-12 | 01:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,896 مشاهدة
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت الشيخة مهرة، ابنة
الشيخ
محمد
بن راشد نائب
رئيس
دولة
الإمارات
رئيس
الوزراء
حاكم دبي، عن إطلاق عطر باسم Divorce "طلاق"، من
شركة
"مهرة إم 1".
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، شاركت الشيخة مهرة سلسلة منشورات عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" طرحت خلالها العطر الجديد، الذي تميّز بعبوة مطلية باللون الأسود، تحمل اسمه Divorce باللون الأبيض، بالإضافة إلى حرف الميم باللغتين العربية واللاتينية، في إشارة إلى الحرف الأول من اسم الشيخة.
وكانت الشيخة مهرة البالغة من العمر 30 عاما، قد أعلنت في يوليو الماضي، عن طلاقها من الشيخ مانع بن
محمد
آل مكتوم، أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي.
وكتبت في منشور على "إنستغرام": "عزيزي زوجي.. بينما أنت مشغول برفاق آخرين. أُعلن طلاقنا: أُطلقك.. أُطلقك.. وأطلقك! اعتني بنفسك.. زوجتك السابقة".
ودخل الثنائي القفص الذهبي في مايو 2023، وفي الأول من مايو 2024 رُزقا بطفلتهما مهرة.
>>
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