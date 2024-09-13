ما لم تعلنه أبل.. ما هو iOS 18؟

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بينما كانت أبل تركز في حدثها الأخير على الهواتف الجديدة، مثل آيفون 16 ، لم تحظَ بعض التحديثات القادمة مع نظام تشغيل iOS 18 بالاهتمام الكافي.

وبعيدًا عن الأضواء، تكشف القائمة التي نشرتها أبل عن مجموعة من الميزات والتغييرات التي قد تكون مهمة للمستخدمين، من دعم الصوت المكاني عبر CarPlay إلى تحسينات في تطبيق Home ودعم لغات إضافية للبريد الصوتي المباشر، تقدم أبل تحديثات ملحوظة ستُحدث فرقًا في تجربة المستخدم.

ميزات غير معلنة وتغييرات جديدة قادمة مع iOS 18.. هذا ما كشفت عنه أبل:

بعد حدث آيفون 16، شاركت أبل على موقعها الإلكتروني قائمة بجميع الميزات والتغييرات الجديدة القادمة مع iOS 18.

وتتضمن القائمة العديد من الميزات التي أُعْلِن عنها بالفعل، بما في ذلك Apple Intelligence، خيارات التخصيص الجديدة للشاشة الرئيسة ومركز التحكم، وتطبيق Photos المعاد تصميمه، والعديد من التحسينات لتطبيق الرسائل وتطبيق كلمات المرور، والمزيد.

ومع أن ميزات Apple Intelligence الأولى لن تتوفر حتى إصدار iOS 18.1، والذي سيتم إطلاقه في الأول القادم.

ووفقًا لشركة أبل، تتطلب Apple Intelligence جهاز آيفون 15 Pro أو 15 Pro Max أو أي طراز آيفون 16 مع ضبط لغة الجهاز، وسيري على اللغة الإنجليزية الأمريكية، مع دعم لغات إضافية على مدار العام المقبل.

ميزات غير معلنة

تتضمن القائمة التي نشرتها أبل أيضًا بعض الميزات والتغييرات الأصغر التي كانت أقل شهرة أو غير معلنة حتى الآن، ومنها أن CarPlay الآن يدعم الصوت المكاني في المركبات المتوافقة، ويعمل الآن مع أبل ميوزك وتطبيقات الطرف الثالث المحددة.

كذلك، يتم الآن دعم Spatial Audio عند استخدام AirPlay لبث الصوت إلى HomePod وتحديد معدات متوافقة مع AirPlay من جهات خارجية.

في السياق نفسه، يمكنك الآن إضافة ملحقات Matter المستندة إلى والتحكم محليًا في تطبيق Home دون الحاجة إلى مركز منزلي.

بالإضافة إلى كل ذلك، يوسع نظام التشغيل iOS 18 نطاق البريد الصوتي المباشر ليشمل لغات ودولًا إضافية، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والماندرين والكانتونية والبرتغالية. كما تتوفر أيضًا قائمة مماثلة لجميع الميزات الجديدة لنظام التشغيل iPadOS 18.

يُذكر أن أبل قالت إن نظامي التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 سيتم إطلاقهما على نطاق واسع للجمهور يوم الاثنين 16 أيلول.