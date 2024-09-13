ما علاقة الراحة النفسية بلمس الخشب؟

وقالت البروفيسورة كاثي ويليس: "إذا قمت بلمس الخشب، فإن ذلك يشبه إلى حد ما مداعبة الكلب فيما يخص الراحة . ويمكن أن يخفض ضغط الدم، مقارنة بلمس الرخام أو الفولاذ، حتى لو كانت جميعها بدرجة نفسها".وأوضحت أن ذلك يرجع إلى الرائحة لا تزال تنبعث من الخشب، حتى بعد عقود من قطع الشجر. وقيل إن الألواح الخشبية غير المعالجة تجلب أكبر الفوائد.وفي حديثها إلى بودكاست Instant Genius، قالت ويليس: "الألواح الخشبية في المكاتب وغرف المدارس والمنازل تنبعث منها هذه الرائحة. وتستمر هذه الرائحة لسنوات عديدة. كان لدى الأشخاص الذين عملوا على اختبار في خرسانية مقابل اختبار في من الصنوبر، فرقا كبيرا في الدرجات. واقترحوا أن الأمر قد يكون له علاقة بالرائحة".ووجدت العديد من الدراسات أن المشي في الحدائق والغابات، يمكن أن يساعد على التخلص من التوتر والقلق، وخفض ضغط الدم وضبط مستويات السكر في الدم، وتعزيز جهاز المناعة.