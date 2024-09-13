اضرار ام فوائد.. ما علاقة الضحك بصحة العينين؟

وقال علماء من المملكة المتحدة والصين إن "الضحك يمكن أن يكون بديلا فعالا للقطرات الطبية المستخدمة في علاج جفاف العين الشائع".وفي الدراسة، "شرع فريق في تقييم فعالية وسلامة تمارين الضحك لدى المرضى الذين يعانون من أعراض مرض جفاف العين".وشملت التجربة "283 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، وتم تشخيصهم بهذه الحالة باستخدام درجة مؤشر مرض سطح العين (OSDI)".واستخدم بعض المشاركين "قطرات حمض الهيالورونيك الصوديوم 4 مرات في لمدة 8 أسابيع، بينما تم تكليف الآخر بمجموعة من تمارين الضحك خلال الفترة نفسها".متوسط درجة OSDI في "مجموعة تمارين الضحك أقل مقارنة بأولئك الذين استخدموا قطرات العين، ما يشير إلى أن الضحك كان أكثر فعالية في علاج الحالة، حيث أظهرت تمارين الضحك أيضا تحسنات كبيرة في مقاييس أخرى لصحة العين، مثل الرطوبة بعد الرمش، ووظيفة الغدة الدهنية تساعد في منع الدموع من التبخر بسرعة كبيرة، والصحة العقلية بشكل عام".وفي ورقة بحثية نشرتها مجلة BMJ، قال العلماء إن" الضحك قد يكون بديلا رخيصا وفعالا للقطرات".