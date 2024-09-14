10 أمور عليك تجربتها عندما يفشل شحن هاتفك "الأندرويد"

– منوعات

يمكن لهاتفك في أي وقت أن يتوقف عن الشحن لأسباب متعددة قد يكون بعضها بسيطًا والآخر معقدًا، لكن قبل الذهاب إلى ورشة إصلاح هنالك 10 أمور يمكنك القيام بها، قد تحل مشكلة الشحن في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من أن الهواتف الذكية تعمل بنظام "أندرويد"، أصبحت متقدمة بشكل لا يصدق، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلات أساسية في بعض الأحيان، مثل عدم الشحن إطلاقا.

فإذا وجدت نفسك في هذا الموقف المحبط، حيث يرفض هاتفك الشحن، فإليك بعض الحلول السريعة يمكنك تجربتها قبل نقله إلى ورشة الإصلاح.

أعد تشغيل جهازك

الحل الأول الذي ينطبق ليس فقط على هذه المشكلة المحددة، ولكن على أي مشكلة في هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام اندرويد، هو إعادة تشغيل جهازك.

وستؤدي إعادة تشغيل جهازك إلى مسح أي تطبيق أو خدمة معيبة من الذاكرة والتي قد تتداخل مع الشحن.

وبمجرد إعادة تشغيل الهاتف، حاول توصيله مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كان سيبدأ في الشحن.

التحقق من منفذ الطاقة

أحد أبسط الحلول يمكنك تجربتها إذا لم يكن هاتفك يشحن، هو التحقق من الطاقة.

وقد تكون المشكلة في مقبس الطاقة نفسه، لذا قم بتوصيل جهاز آخر بالمقبس نفسه لمعرفة ما إذا كان يعمل أو يشحن.

بالإضافة إلى ذلك، حاول تغيير الطاقة باستخدام مقبس مختلف، أو توصيله بمنفذ "USB" على الكمبيوتر المحمول أو بنك الطاقة لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة.

تغيير الشاحن أو السلك

إذا لم يحل تغيير منفذ الطاقة المشكلة، فقد تكون المشكلة في الشاحن أو سلك الشحن.

لذلك جرب مجموعات مختلفة من الأسلاك والشواحن؛ لمعرفة ما إذا كان ذلك يحدث فرقًا.

فإذا وجدت أن المشكلة تكمن في المحول أو الكابل، ففكر في استبدالهما بأخرى جديدة.

إزالة حافظة الهاتف

قبل أن نتعمق في عمليات الفحص الأكثر تعقيدًا، فكر فيما إذا كانت حافظة هاتفك قد تداخلت مع الشحن.

وبعض حافظات الهاتف، على الرغم من تصميمها لتوفير أقصى قدر من الحماية، قد تغطي منفذ الشحن جزئيًّا؛ مما يمنع إدخال السلك بالكامل.

وقم بإزالة الحافظة وحاول شحن الهاتف مرة أخرى.

وإذا تم شحن الهاتف بدون الحافظة، فقد تحتاج إلى الحصول على حافظة جديدة لا تعيق منفذ الشحن أو الاستعداد لإزالة الحافظة في كل مرة تقوم بالشحن.

نظّف منفذ الشحن

إذا كان هاتفك لا يزال لا يشحن، فقد تكون المشكلة في منفذ الشحن.

فبمرور الوقت، يمكن أن يتراكم الحطام والغبار داخل المنفذ، مما يحجب الاتصال مع سلك الشحن.

وفي هذه الحالة، قم بنفخ الهواء برفق في المنفذ، أو استخدم دبوسًا رفيعًا لإزالة التراكم بعناية.

ويرجى توخي الحذر أثناء تنظيف منفذ الشحن؛ لأن التنظيف غير السليم يمكن أن يتسبب في تلف دائم لمنفذ الشحن.

وإذا لم تكن متأكدًا، فمن الأفضل زيارة مركز خدمة، حيث يمكن للمحترفين التعامل مع التنظيف بأمان.

إيقاف تشغيل تحسينات البطارية

تأتي معظم الهواتف الذكية الحديثة مع ميزات برمجية مصممة لحماية البطارية من مشكلات مختلفة مثل الشحن الزائد والدوائر القصيرة.

وإحدى هذه الميزات هي تحسين البطارية، والتي تساعد في حماية البطارية، ولكنها قد تتداخل أحيانًا مع الشحن.

وإذا كنت تشك في أن هذا هو السبب، فيمكنك محاولة تعطيل تحسينات البطارية، ثم حاول شحن هاتفك.

ابحث عن أي علامات مياه

إذا كنت بالقرب من الماء مؤخرًا، سواء في حمام السباحة أو الشاطئ أو تحت المطر، فقد تكون الرطوبة قد دخلت منفذ شحن هاتفك، مما يمنعه من الشحن.

ومع ذلك، تعرض معظم الهواتف الذكية، تحذيرًا إذا اكتشفت رطوبة في المنفذ.

وإذا كنت تشك في وجود ماء بالداخل، فاتركه يجف تمامًا قبل محاولة الشحن مرة أخرى.

اختبار الشاحن اللاسلكي

إذا كنت تشك في وجود عيب في منفذ الشحن الخاص بهاتفك، جهازك يدعم الشحن اللاسلكي، فحاول شحنه لا سلكيًّا.

ويمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت المشكلة تقتصر على منفذ الشحن، أو إذا كانت هناك مشكلة أوسع نطاقًا في آلية الشحن الإجمالية للهاتف أو البطارية.

ارتفاع درجة الحرارة

هناك سبب آخر لعدم شحن هاتفك الذكي، وهو ارتفاع درجة حرارته.

ويمكن أن يحدث هذا إذا تعرض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة، أو عندما تكون قد قضيت وقتًا طويلًا في استخدامه. وعندما يسخن الهاتف بشكل زائد، فإنه يبطئ الشحن تلقائيًّا لمنع أي ضرر للبطارية.

إذا كنت تعتقد أن هذه هي الحالة، فافصل الهاتف عن الشاحن، وأزل أي غطاء حماية، واتركه ليبرد، ثم حاول شحنه مرة أخرى.

ضبط إعدادات المصنع

إذا لم تنجح أي من الحلول السابقة، فإن الخطوة الأخيرة قبل التوجه إلى مركز الخدمة هي محاولة إعادة ضبط المصنع.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى حل أي مشكلات في البرامج، أو التطبيقات المعيبة، أو الخدمات قد تمنع الشحن.

ومع ذلك، ستؤدي هذه العملية إلى محو جميع البيانات والتطبيقات من جهازك، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية لكل شيء مهم قبل المتابعة.









