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رياضة كمال الأجسام... تحميك من الزهايمر!

منوعات

2024-09-20 | 06:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رياضة كمال الأجسام... تحميك من الزهايمر!
181 مشاهدة

كيف تؤثر رياضة كما الأجسام على الصحة الجسدية والنفسية؟ وما علاقتها بالزهايمر؟

يشعر الكثيرون بالإعجاب الشديد بالعضلات المفتولة والجسم المنحوت لأبطال الأفلام ومجلات
الموضة والرياضة كما يشعرون بالرغبة الشديدة في بدء التمرين للحصول على النتيجة التي تشبه أجسام أبطال رياضة كمال الأجسام. هذه الرياضة لا تتعلق بالجسم والمظهر فقط بل إن هذا النشاط البدني يتعلق بالصحة أيضًا. تعرفوا على رياضة كمال الأجسام بفوائدها وأضرارها في هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتك" الذي يعرض على "السومرية".

ما هي فوائد رياضة كمال الأجسام؟

تحسين صحة الجسم
• تعزيز مناعة الجسم الطبيعية
• يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية
• خفض ارتفاع ضغط الدم
• تقليل السمنة
• منع ارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه
• صحة العظام والمفاصل
• محاربة مرض السكري
• محاربة الشيخوخة

تحسين الصحة العقلية
• الحماية من الزهايمر
• تنشيط القدرات العقلية
• تقليل التوتر والقلق والاكتئاب.
• الثقة بالنفس
• تحسين المزاج والتعامل بشكل أفضل وأسهل مع المشاعر السلبية.
• النوم بشكل أفضل وتقليل التعب والتوتر النفسي
• تحسين الحياة الاجتماعية


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