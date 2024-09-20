رياضة كمال الأجسام... تحميك من الزهايمر!

يشعر الكثيرون بالإعجاب الشديد بالعضلات المفتولة والجسم المنحوت لأبطال الأفلام ومجلاتالموضة والرياضة كما يشعرون بالرغبة الشديدة في بدء التمرين للحصول على تشبه أجسام أبطال رياضة كمال الأجسام. هذه الرياضة لا تتعلق بالجسم والمظهر فقط بل إن هذا النشاط البدني يتعلق بالصحة أيضًا. تعرفوا على رياضة كمال الأجسام بفوائدها وأضرارها في هذا مع الدكتورة من برنامج "بيوتك" الذي يعرض على "السومرية".ما هي فوائد رياضة كمال الأجسام؟تحسين صحة الجسم• تعزيز مناعة الجسم الطبيعية• يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية• خفض ارتفاع ضغط الدم• تقليل السمنة• منع ارتفاع الكوليسترول والسيطرة• صحة العظام والمفاصل• محاربة مرض السكري• محاربة الشيخوخةتحسين الصحة العقلية• الحماية من• تنشيط القدرات العقلية• تقليل التوتر والقلق والاكتئاب.• الثقة بالنفس• تحسين المزاج والتعامل بشكل أفضل وأسهل مع المشاعر السلبية.• النوم بشكل أفضل وتقليل التعب والتوتر النفسي• تحسين