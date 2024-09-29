"سافر عبر الزمن".. خدمة جديدة من غوغل

نيوز – منوعات

أضافت غوغل مؤخرًا ميزات ومثيرة إلى خرائطها، مما يتيح للمستخدمين العودة بالزمن واستكشاف كيفية ظهور الأماكن في الماضي، بفضل ميزة "السفر عبر الزمن".

وأضافت غوغل القدرة على البحث عن صور من الماضي وتوسيع "Street View" لتشمل ما يقرب من 80 دولة.

وكشفت غوغل مؤخرًا عن مجموعة من التحديثات على خرائطها Maps، إحدى خدمات الملاحة الأكثر شهرة في العالم.

وقالت التكنولوجيا العملاقة إن الخرائط ستحصل على ميزة تتيح لك السفر عبر الزمن ومعرفة كيف كان يبدو المكان قبل عقود من الزمن.

ووفقًا لغوغل، فإن بعض الصور والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تعود إلى ما يصل إلى 80 عامًا، على سبيل المثال، في برلين ولندن وباريس ووارسو، يمكن أن تعود الصور التاريخية إلى ثلاثينيات القرن العشرين.

وتحصل ميزة Street View، التي جمعت أكثر من 280 مليار صورة من السيارات والمتنزهين حول العالم، على أحد أكبر التحديثات حتى الآن، وتتوسع لتشمل ما يقرب من 80 دولة.

بالإضافة إلى الميزات المذكورة سابقًا، أعلنت غوغل أنها تعمل على تحسين صور الأقمار الصناعية على Google Earth وMaps على حد سواء.

ستؤدي الميزات إلى إنشاء صورة أرضية أكثر إشراقًا وحيوية باستخدام نموذج Cloud Score+ AI، الذي تم تدريبه على ملايين الصور لاكتشاف وإزالة عناصر مثل ظلال السحب والضباب.

يذكر أنه قبل بضعة أشهر، بدأت خرائط غوغل في طرح ميزات ملاحة يمكن أن تساعدك في العثور على نقاط شحن السيارات الكهربائية وحجز تذاكر المترو في مدن مختارة حول العالم.