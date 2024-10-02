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ميزات وتطبيقات تجعل الكتابة أسهل على الهاتف.. تعرف عليها

منوعات

2024-10-02 | 12:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميزات وتطبيقات تجعل الكتابة أسهل على الهاتف.. تعرف عليها
335 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
يمكن للاختصارات ولوحات المفاتيح الخارجية، وحتى برامج الإملاء المحسنة والمجانية، أن تجعل عملية كتابة النص على الهاتف أسهل بالنسبة لأغلب المستخدمين.

حل الهاتف الذكي محل الحاسوب المحمول لأداء العديد من المهام، ولكن عندما يتعلق الأمر بكتابة النص، فإن النقر على مفاتيح صغيرة على الشاشة قد يجعلك تتمنى لو كنت قد حملت الحاسوب معك بسبب صغر الأحرف والأرقام، لكن يتضمن الهاتف الذكي العديد من الميزات لجعل كتابة النص أسهل كثيرًا.
 
اطلع على إعداداتك
 
بفضل إشعارات النص التنبؤية والاختصارات الأخرى، فإن الكتابة على شاشة صغيرة لم تعد عملية صعبة كما كانت من قبل، ولمعرفة الميزات المتاحة لهاتفك، ابدأ بتطبيق الإعدادات.
 
على هواتف "آيفون"، ادخل إلى الإعدادات وانقر فوق "عام" ثم لوحة المفاتيح، أما بالنسبة للعديد من هواتف نظام تشغيل "أندرويد"، فانقر فوق النظام ولوحة المفاتيح ثم "Gboard"، وهو التطبيق الافتراضي.
 
ويقدم هاتف "غالاكسي" عادةً لوحة مفاتيح "سامسونغ" مع خيارات مماثلة، وتحتوي إعدادات لوحة المفاتيح لأجهزة "أبل" على اليسار، و"غوغل" على اليمين، على عناصر تحكم باختصارات الكتابة ووظائف الإملاء والعديد من الأدوات الأخرى لتسهيل كتابة النص.
 
ويجب أن ترى خيارات للتحقق من التهجئة وتصحيح النص، وهنا يجب التنويه بأن ميزة التصحيح التلقائي سيئة السمعة من "أبل" وغيرها من المساعدات قد تحسنت أخيراً أيضًا.
 
على سبيل المثال، يمكن لكل من لوحة مفاتيح "Apple iOS" و"غوغل Gboard" عرض لوحة مفاتيح مضغوطة لتسهيل الكتابة بيد واحدة.
 
تطبيقات خارجية
 
ويمكن الاستعانة بتطبيقات خارجية لتسهيل عملية كتابة النص على هاتفك، وفي هذا السياق، يمكنك تجربة على سبيل المثال "SwiftKey" من "مايكروسوفت"، التي تعد إحدى أفضل تطبيقات لوحة المفاتيح للهواتف.
 
وكذلك يمكن تجربة "Fleksy"، وهو تطبيق لوحة مفاتيح يضع الخصوصية في المقام الأول، وعلى عكس العديد من تطبيقات لوحة المفاتيح الأخرى، لا يجمع "Fleksy" أي بيانات شخصية، وهذا يجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

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