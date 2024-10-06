الكشف عن أعلى راتب سنوي يتقاضاه رئيس دولة في العالم

وقالت المجلة: "من بين قادة العالم الحاليين هناك مليونير: لورانس وونغ، رئيس سنغافورة، ويعادل راتبه السنوي ما يقرب من 1.69 مليون دولار، مما يجعله أجرا في العالم".وأضافت أنه "من حيث الدخل يتقدم بشكل كبير على الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد التي تحتل المركز الثاني بمرتب بلغ 570 ألف دولار سنويا، فيما يحتل المركز الثالث في الترتيب الأسترالي أنتوني ألبانيز، ويليه الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع".وذكرت المجلة أن "من تذيل القائمة هم المستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لاكسون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا".