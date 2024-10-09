"ديدي" كومز: إمبراطورية موسيقيّة تنهار تحت وطأة الجرائم!

شون "ديدي" كومز، فنّان الهيب هوب الأمريكي، الّذي احتلّ اسمه في الآونة الاخيرة العناوين العريضة في الصّحف الأجنبية والعربية. لكنّ السبب ليس أغانيه أو إنجازاته بل الاتهامات الموجّهة إليه من ابتزاز واتجار بالجنس والنقل لممارسة الدعارة. فمن هو هذا الفنان؟ وما هي الحقيقة وراء هذه الاتهامات الّتي تطاله؟

من الحياة العادية إلى النجومية



وُلد شون "ديدي" كومز في 4 نوفمبر 1969 في هارلم، نيويورك. وفي عمر ثلاث سنوات، قُتل والده ميلفين كومبز بعد أن تمّ الخلط بينه وبين مخبر خلال صفقة مخدرات انتهت بشكل سيء. ممّا أثر بشكلٍ على حياة "ديدي". وعلى الرّغم من أنّه اتخذ مسارًا مختلفًا عن والده، إلّا أنّه صرّح بأنّه يحمل جيناته: "لدي عقلية السعي وراء المال الخاصّة بوالدي".

بدأ "ديدي" كمساعد في "أبتاون" للتسجيلات في أواخر الثمانينات. ومن ثمّ، أسس شركته الخاصّة "باد بوي ريكوردز"، عام 1993، الّتي ساهمت في إطلاق مسيرة نجوم عدّة مثل "بيغ" و"ماري جي. بلايج" وغيرهم.

كما أنّه حائز على عدد من جوائز الغرامي ويُعتبر واحدًا من أكثر الفنانين مبيعًا في عالم الموسيقى. وإلى جانب الموسيقى، قام ديدي بتأسيس عدة مشاريع تجارية، بما في ذلك خط ملابس "داديز هوم" ومشروبات الكحول "سيراك".



اتّهامات مستمرّة حتّى الاعتقال وُلد شون "ديدي" كومز في 4 نوفمبر 1969 في هارلم، نيويورك. وفي عمر ثلاث سنوات، قُتل والده ميلفين كومبز بعد أن تمّ الخلط بينه وبين مخبر خلال صفقة مخدرات انتهت بشكل سيء. ممّا أثر بشكلٍ على حياة "ديدي". وعلى الرّغم من أنّه اتخذ مسارًا مختلفًا عن والده، إلّا أنّه صرّح بأنّه يحمل جيناته: "لدي عقلية السعي وراء المال الخاصّة بوالدي".بدأ "ديدي" كمساعد في "أبتاون" للتسجيلات في أواخر الثمانينات. ومن ثمّ، أسس شركته الخاصّة "باد بوي ريكوردز"، عام 1993، الّتي ساهمت في إطلاق مسيرة نجوم عدّة مثل "بيغ" و"ماري جي. بلايج" وغيرهم.كما أنّه حائز على عدد من جوائز الغرامي ويُعتبر واحدًا من أكثر الفنانين مبيعًا في عالم الموسيقى. وإلى جانب الموسيقى، قام ديدي بتأسيس عدة مشاريع تجارية، بما في ذلك خط ملابس "داديز هوم" ومشروبات الكحول "سيراك".



رغم كلّ النجومية والشهرة الّتي حقّقها شون "ديدي" إلّا أنّ أصابع الاتهام كانت دائمًا مصوّبة نحوه. لكنّ الاتهام الفعلي الّذي تسبّب بحملة من الدعاوى المماثلة كان من قبل شريكته السابقة كاسندرا أو "كاسي". بحيث اتّهمته الأخيرة، عام 2023، بالعنف الجنسي وتقدّمت بشكوى ضدّه.

وبعد هذه السلسلة الحافلة من الاتهامات والدعاوى، تمّ القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي في نيويورك بتهم الابتزاز والاتجار بالجنس. وهو الآن قيد الاحتجاز الفيدرالي بعد رفض الافراج عنه بكفالة.



120 ضحيّة... بينهم قصّر رغم كلّ النجومية والشهرة الّتي حقّقها شون "ديدي" إلّا أنّ أصابع الاتهام كانت دائمًا مصوّبة نحوه. لكنّ الاتهام الفعلي الّذي تسبّب بحملة من الدعاوى المماثلة كان من قبل شريكته السابقة كاسندرا أو "كاسي". بحيث اتّهمته الأخيرة، عام 2023، بالعنف الجنسي وتقدّمت بشكوى ضدّه.وبعد هذه السلسلة الحافلة من الاتهامات والدعاوى، تمّ القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي في نيويورك بتهم الابتزاز والاتجار بالجنس. وهو الآن قيد الاحتجاز الفيدرالي بعد رفض الافراج عنه بكفالة.

كشف توني بوزبي، وهو محامٍ مقيم في تكساس، في مؤتمر صحافي أنّ 120 شخصاً نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء ومن بينهم أطفال قد اتّهموا "ديدي" بالاعتداء الجنسي. ومن بين هؤلاء الضحايا شخصٌ كان يبلغ من العمر 9 سنوات فقط عند وقوع الحادثة.

ويُشار إلى أنّ معظم الضحايا يزعمون أنّهم تعرّضوا للاغتصاب بعد الحفلات الّتي دعاهم إليها كومز في أماكن معروفة وفنادق. وذلك بحجّة إطلاق ألبوم جديد أو للاحتفال برأس السنة أو عيد الاستقلال الامريكي.

وخلال الحفل كان يتمّ إجبار الضحايا على إشباع رغبات "ديدي" الجنسية وحماية سمعته وإخفاء سلوكه مقابل الحصول على النجومية أو الاستماع إلى أصواتهم. وفي معظم الأحيان كان يتمّ تقديم الكحول للضحايا أو تخديرهم قبل الاعتداء عليهم.



المشاهير المتورطين بقضيّة ديدي