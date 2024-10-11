بدأ الإعلان عنه مبكرا.. هل تصميم آيفون 17 سيكون مختلفا وماذا يتضمن؟

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تمتد خريطة تطوير آيفون من أبل لعدة سنوات إلى الأمام وتعمل الشركة باستمرار مع الموردين على عدة طرز متتالية من آيفون في وقت واحد، ولهذا السبب نحصل أحيانًا على تسريبات عن ميزات شائعة قبل وقت طويل من الإطلاق.

ولا تختلف سلسلة ايفون 17 عن غيرها، بحيث أصبح لدينا بالفعل فكرة عما يمكن توقعه من مجموعة هواتف أبل الذكية لعام 2025.

فإذا كنت تخطط لتقتني آيفون 16 هذا العام، أو إذا كنت فضوليًا بشأن ما هو في الأفق، فإليك 9 ميزات شائعة نتوقع وصولها في سلسلة آيفون 17، والتي من المرجح أن يتم إطلاقها في سبتمبر 2025.

أرق بشكل ملحوظ

تخطط أبل لإطلاق طراز آيفون 17 جديدًا تمامًا بتصميم أرق بشكل ملحوظ، وقد يُطلق عليه اسم iPhone 17 Air، وسيتضمن إعادة تصميم كبرى وكاميرا خلفية واحدة تقع في الجزء العلوي الأوسط من الجهاز.

ويُشاع أن الجهاز سيحتوي على شاشة بحجم 6.5 بوصة، وقد يحل محل طراز iPhone 17 Plus .

وتشمل الميزات المحتملة الأخرى هيكلًا من الألومنيوم، وشريحة A19، ومودم G5 مصممًا من قِبل أبل، وكاميرا أمامية محسّنة.

ومن المتوقع أيضًا أن تجلب أبل حجم شاشة أكبر يبلغ 6.27 بوصة إلى طراز آيفون القياسي، في حين أن طراز iPhone 17 Plus قد يتبنى أبعاد شاشة جديدة تمامًا.

معدل تحديث 120 هرتز

تعتزم أبل توسيع ProMotion لتشمل جميع طرازات آيفون في عام 2025، مما يسمح لجميع الطرازات بالزيادة إلى معدل تحديث 120 هرتز للتمرير السلس وزيادة جودة الفيديو عند الضرورة.

في السابق، كانت طرازات Pro فقط في مجموعة آيفون تحتوي على هذه الميزة.

شريحة واي فاي 7

من المتوقع أن يتم تجهيز طرازات أبل المتميزة لعام 2025 بشريحة واي فاي 7 المصممة من قبل أبل لأول مرة.

سيسمح دعم واي فاي 7 بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 غيغا هرتز و6 غيغا هرتز في وقت واحد مع جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات واي فاي أسرع ووقت استجابة أقل واتصال أكثر موثوقية.

عدسة مقربة بدقة 48 ميغابكسل

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تجهيز آيفون 17 بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، مما يجعله قادرًا على التقاط المزيد من التفاصيل في الصور.

كاميرا سيلفي بدقة 24 ميغا بكسل

وفقًا لإحدى الشائعات، ستضم تشكيلة iPhone 17 كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بكسل مع عدسة مكونة من ستة عناصر.

وستسمح الدقة الجديدة بالحفاظ على جودة الصور حتى عند اقتصاصها أو تكبيرها، بينما ستلتقط عددًا أكبر من البكسل لتفاصيل أدق.

من المفترض أن تعمل الترقية إلى عدسة مكونة من ستة عناصر أيضًا على تحسين جودة الصورة قليلاً.

شاشة مقاومة للخدوش وللانعكاس

وفقًا لإحدى الشائعات، سيضم iPhone 17 شاشة مضادة للانعكاس أكثر مقاومة للخدوش.

وعلى الرغم من أن طرازات iPhone 16 Pro الجديدة تحتوي على أحدث جيل من هذه الشاشة، يُقال إن الزجاج الخارجي في iPhone 17 يحتوي على طبقة مضادة للانعكاس شديدة الصلابة وهي أكثر مقاومة للخدوش.

المزيد من الذاكرة

وسيأتي طراز واحد على الأقل في تشكيلة iPhone 17 من أبل بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.

وستسمح هذه الزيادة بتحسين تعدد المهام على آيفون، فضلاً عن توفير موارد إضافية لميزات Apple Intelligence التي تتطلب وجود نماذج كبيرة اللغة في الذاكرة.

معالج A19

عادةً ما تقوم بترقية أجهزة آيفون بتقنية شريحة أسرع وأكثر كفاءة كل عام.

في حين أننا لا نتوقع أن تحصل سلسلة iPhone 17 على شرائح 2 نانومتر من الجيل التالي، لكن من المرجح أن يتم بناء تقنية شريحة A19 من أبل على عملية 3 نانومتر مطورة.

ومن المتوقع أن يتضمن iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max شريحة A19 Pro، بينما قد يحتوي iPhone 17 وiPhone 17 Air على شريحة A19 القياسية.