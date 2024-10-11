العثور على رفاة متسلق لجبل إيفرست فقد قبل 100 عام

تقرير صادر عن المجلة:"الاكتشاف الذي توصل إليه فريق ناشيونال جيوغرافيك بعد 100 عام من اختفاء متسلق الجبال قد يضيف أدلة جديدة إلى واحدة من أعظم ألغاز المغامرات على الإطلاق".وأضاف التقرير:"في سبتمبر الماضي، وتحت المنحدر لجبل إيفرست على نهر رونغبوك الجليدي، اكتشف أعضاء فريق ناشيونال جيوغرافيك حذاء يحتوي على بقايا بشرية وجوربا عليه الأحرف الأولى من اسم أندرو إيرفين".المصور جيمي تشين الذي قاد فريق ناشيونال جيوغرافيك: "هذا هو أول دليل حقيقي على المكان الذي مات فيه إيرفين. لقد تم طرح العديد من النظريات. إن الحصول على بعض المعلومات المحددة حول المكان الذي ربما مات فيه إيرفين أمر مفيد بالتأكيد. وهو أيضا دليل مهم يشير إلى حدوث ذلك".وأشارت المجلة إلى أنه وفي عام 1924 أرسلت بريطانيا بعثتها الاستكشافية الثالثة إلى جبل إيفرست، والتي ضمت متسلق الجبال الشهير جورج مالوري وطالب أكسفورد أندرو ساندي إيرفين، واختفى أعضاء البعثة في يونيو من العام نفسه، وتم العثور على بقايا جثة مالوري في عام 1999، فيما يزال سبب وفاة المتسلقين مجهولا.