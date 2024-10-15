الذكاء الاصطناعي بقبضة "صائد التاريخ المزيف"

بعض تظهر أمًّا وطفلها يبكيان خلال فترة الكساد الكبير، أو جنديًا منهكًا في حرب فيتنام.أيضا يتم تداول صور بالأبيض والأسود، يُزعم أنها تمثل تاريخية مألوفة، عبر صفحات ثقافية على منصات التواصل أو صفحات شخصية لمستخدمي الإنترنت، مما قد يساهم في تحريف التاريخ.إلى جانب الأشخاص غير المعروفين، تتضمن هذه أحيانًا شخصيات بارزة مثل تيودور روزفلت خلال مغادرته إلى كوبا في الحرب الأمريكية عام 1898، أو الأخوين رايت بعد أول تجربة ناجحة لهما عام 1903.إحدى التي أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي وانتشرت عبر فيسبوك، تظهر الأخوين رايت مبتسمين أمام طائرتهما، في حين أن معظم الأرشيفية الحقيقية لهما تظهرهما في هيئة جدية وفي سياقات صارمة، أو كصور من مسافة بعيدة وهما يعملان على نموذج طائرتهما.لم تحصل فرانس برس على رد من الجهة التي نشرتها، لكن وفقًا لإحدى التعليمات الموجهة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي المستخدم، والموجودة في أعلى الصورة، كان الهدف إبراز جو "احتفالي".تاريخ مزيفيقول المؤرخ الهولندي جو هيدفيغ تيويسن، الذي يرصد المنشورات التاريخية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت الاسم المستعار "فايك هيستوري هانتر" أو صائد التاريخ المزيف: "لقد تسبب الذكاء الاصطناعي في تسونامي من التاريخ المزيف، خصوصًا في مجال الصور".ويضيف: "في بعض الحالات، تكون هذه الأعمال نسخًا لصور أرشيفية موجودة بالفعل ولكن أُعيد إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو أمر غريب خصوصًا عندما تكون النسخ الأصلية معروفة للغاية".من بين الابتكارات المزيفة بواسطة برنامج "ميدجورني" المتخصص بالذكاء الاصطناعي، هناك سلسلة من التي تعيد إنتاج اللقطات الشهيرة لعملية اغتيال لي هارفي أوزوالد، قاتل الرئيس جون كينيدي المزعوم، على يد جاك روبي في 24 نوفمبر/تشرين ثاني 1963 في دالاس، الولايات المتحدة.يتضمن "ميدجورني" أيضًا صورًا يُزعم أنها تظهر انفجار قنبلة هيروشيما النووية في 6 أغسطس/آب 1945، وأخرى لغزو قوات حلف وارسو لبراغ في أغسطس/آب 1968، أو صورة تعبيرية للكولوسيوم في عصر روما القديمة.أرشيفات زائفةيثير ظهور هذه الأرشيفات الزائفة قلق مارينا أمارال، الفنانة المتخصصة في تلوين القديمة.وتبدي أمارال قلقها بشأن إبراز "أحداث قديمة جدًا لدرجة أن تصويرها كان مستحيلاً"، أو لحظات من التاريخ "غير موثقة بشكل كاف".وتعتبر أن |الخطر يكمن في أن تُعتبر هذه المزيفة حقيقية، ما سيغير مع مرور الوقت فهمنا للتاريخ ويقلل من ثقة الجمهور في كمصدر موثوق لدراسة الماضي".مثالية جدايرى كل من جو هيدويغ تيويسن ومارينا أمارال أنهما ما زالا قادرين على تمييز المزيفة بفضل خبراتهما وبعض الأخطاء التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي، مثل إضافة أصابع زائدة أو غياب بعض التفاصيل في الصورة، أو على العكس، إظهار عناصر مثالية جدًا.على فيسبوك، علّق العديد من مستخدمي الإنترنت بشكل ساخر على صورة أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر الأخوين رايت أمام طائرتهما، مشيرين إلى غياب المروحة عن الطائرة.وتؤكد أمارال أن هذه الابتكارات لا يمكن أن تنافس السمات المميزة للصور الحقيقية التي تُلتقط في لحظات تعبيرية تعكس مشاعر مرتبطة بأشخاص حقيقيين. وتضيف: "هذه تفتقر إلى العنصر البشري والنية وراء اختيار المصور للّحظة. وعلى الرغم من أنها قد تبدو ذات مصداقية بصرية، إلا أنها تظل فارغة من المعنى".ويشير تيويسن إلى أن "الصور الحقيقية يلتقطها أشخاص، ودائمًا ما يكون هناك عنصر غامض أو غير واضح".لكن أمارال تعتقد أن الأمر مسألة وقت قبل أن تصبح التاريخية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي مقبولة مثل الحقيقية، بسبب تزايد واقعية هذه المزيفة، وهو سيناريو تعتبره "خطيرًا" لأنه يزيد من حجم التضليل الذي يتعرض له مستخدمو الإنترنت.