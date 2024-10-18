اليوتيوب يحمي مستخدميه من محتوى الذكاء الاصطناعي.. كيف؟

نيوز - منوعات

تعتبر منصة يوتيوب واحدة من أبرز التي تتيح لمستخدميها مشاركة المحتوى المرئي مع جمهور واسع، ومع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، تسعى إلى تعزيز مصداقية الفيديوهات المتاحة على منصتها.

وستحمل مقاطع يوتيوب التي تم التقاطها باستخدام كاميرا حقيقية الآن علامات محددة تنص على ذلك؛ وسيتم طرح علامة "تم التقاطها بكاميرا" الجديدة كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها شركة التكنولوجيا العملاقة لمعالجة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على المنصة.

بحسب يوتيوب، إن العلامة الجديدة التي ستظهر في الوصف الموسع لمقطع تهدف إلى التحقق من أصل الفيديو ومن عدم تغيير الصوت والصورة؛ هذا يعني أن مقاطع الفيديو التي تحتوي على لقطات أو صوت غير فقط هي المؤهلة للوسم بهذه الطريقة. كذلك ستعمل الميزة الجديدة فقط على وأجهزة تسجيل محددة.

وقالت يوتيوب إنه لكي تظهر عبارة "تم التقاطه بكاميرا" في الوصف الموسع، يجب على المبدعين استخدام أدوات تدعم معيار Coalition for Content Provenance and Authenticity أو ما يعرف بـ C2PA الإصدار 2.1 أو أعلى لالتقاط مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

يشكل المعيار الفني المفتوح C2PA أساس عملية التحقق، فعندما يتم تحميل مقطع على يوتيوب، ستربط أدوات المنصة معلومات أو بيانات وصفية محددة بملف الفيديو طالما أنه لا يحتوي على لقطات أو صوت وتم التقاطه عبر أجهزة مدعومة، وستنقل يوتيوب المعلومات التي تفيد بأن المحتوى "تم التقاطه بكاميرا"، وتفصح عن ذلك عندما تكتشف هذه البيانات الوصفية.

ووفقًا ليوتيوب، لن تظهر العلامة إذا تم تعديل المحتوى لجعل من المستحيل تتبع الفيديو إلى مصدره الأصلي، "على سبيل المثال، إذا التقطت صورة باستخدام بيانات تعريف C2PA ثم حفظتها في ألبوم الخاص بهاتفك الذي لا يدعم C2PA v2.1 أو أعلى، فقد يؤدي ذلك إلى كسر سلسلة المنشأ".

كما تقترح المنصة تجنب التغييرات الكبيرة في طبيعة الفيديو الأساسية أو محتواه، بما في ذلك الأصوات أو المرئيات إذا كنت تريد وضع علامة على الفيديو الخاص بك على أنه "تم التقاطه بكاميرا".

يذكر أن سياسة يوتيوب تتطلب من المبدعين حاليًا الكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما ورد أنها تعمل على طرق للسماح للمبدعين باتخاذ إجراءات ضد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على المنصة.





