هواتف Infinix الجديدة

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كشفت Infinix عن مواصفات هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات ينافس بها أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

ويأتي هاتف Infinix Note 40S بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.1/74.6/7.8) ملم، وزنه 176غ.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 550 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث مع واجهات XOS 14، ومعالج Mediatek Helio G99 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

أما كاميرته فأتت ثنائية العدسة بدقة (102+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1440p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 22 واط.