جورجينا شريكة النجم رونالدو تدخل المستشفى

نيوز – منوعات

كشفت جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي سبب دخولها المستشفى، ومكوثها 4 أيام.

ونشرت جورجينا صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابها على منصة "إنستغرام" كشفت فيها عن تلقيها هدية من كريستيانو رونالدو جونيور نجل زوجها كريستيانو رونالدو بسبب مرضها.

وأهدى كريستيانو رونالدو جونيور باقة ورد إلى جورجينا والتي نشرتها وكشفت فيها عن طبيعة مرضها وقالت إنها بقيت في المستشفى لمدة 4 أيام بسبب إصابتها بالتهاب رئوي.

وأوضحت تطورات وضعها الصحي قائلة: "أنا الآن أفضل لكنني لازلت قيد التعافي مع عائلتي".

وتوجهت بالشكر لطاقم المستشفى الذي خضعت فيه للعلاج في الرياض وقالت إنهم اعتنوا بها "بشكل رائع" وعبرت عن امتنانها لهم.

وكان أحدث ظهور لجورجينا في خلال حضورها لـ "أسبوع الرياض للأزياء" الذي اختتم فعالياته في 21 تشرين الجاري.

وتعيش جورجينا في المملكة العربية منذ انضمام رونالدو إلى نادي في كانون الثاني من العام 2023.